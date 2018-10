Sechs Punkte nach Heimspieltag

Sam Dreyster

Strausberg Zum dritten Spieltag der noch recht jungen Saison traten die Frauen des Volleyballclub Strausberg (VCS) in der heimischen Halle des Oberstufenzentrums (OSZ) an. Mit sechs Punkten sicherten sie sich den zweiten Tabellenplatz in der Volleyball Landesliga Nord.

Mit dem Saisonstart Anfang September verschafften sich die Volleyball-Frauen des VC Strausberg bereits erfolgreich gute Grundbedingungen. In Kleinmachnow ging die Begegnung mit der Vertretung der Sportfreunde Brandenburg 94 mit 3:2 an die Strausberger und auch gegen den VC Teltow/Kleinmachnow gab es einen Erfolg. Deutlich hieß es am Ende 3:1. Dann folgten zwei 3:0 Siege, in Potsdam gegen die Spielerinnen des SFB 94 II/Nauen und des SC Potsdam IV. Natürlich gab es für den VCS damit zusätzlichen Aufwind.

„Ähnlich wie in der vergangenen Saison, wollen wir wieder unter den ersten drei in der Tabelle ankommen“, erklärt VCS-Trainer Nils Feuerstack. Die Chemie stimme und die Spielerinnen hätten schnell zusammengefunden, ergänzt Feuerstack. Das Team sei im Großen und Ganzen unverändert, mit Kira Carrasco-Thiatmar könne ein Neuzugang aus Erkner begrüßt werden. Neu in der Saison 2018/19 ist hingegen, dass in der Landesliga Nord zehn Teams antreten, also eine Mannschaft mehr als zuletzt.

Zum ersten Heimspieltag hatten es die VCS-Frauen gleich mit zwei besonderen Gästen in der Multifunktionshalle des OSZ zu tun. So belegten die Spielerinnen der SG Einheit Zepernick II zuletzt den vierten Rang im Gesamtergebnis hinter den Strausbergerinnen. Mit dem Werderaner VV war ein Aufsteiger aus der Landesklasse in der grünen Stadt am See zu Gast.

Mit einem klaren 3:0 machten die Zepernicker den Werderanerinnen schnell klar, wie das Spiel läuft. Damit unterstrich Nils Feuerstack die Mahnung an „seine Mädels“, die Vertreter der SG Einheit nicht zu unterschätzen. „Das Spiel wird sicher nicht einfach“, so Feuerstack.

In ihrer ersten Begegnung legten die Gastgeberinnen mit einem guten Mix aus Angriffen und Aufschlägen den Grundstein für den 3:0-Sieg gegen die Volleyballerinnen aus Werder. Die Sätze mit 25:15, 25:11 und 25:12 sprechen deutlich für die spielerische Überlegenheit der Strausbergerinnen.

Ähnlich stark und zuversichtlich ging es für die VCS-Frauen in den ersten Satz gegen die Spielerinnen der SG Einheit Zepernick II, doch das 22:25 verpasste den Gastgebern einen kleinen Dämpfer. Doch diese Niederlage konnten die Strausbergerinnen in neue Motivation umwandeln und traten mit den folgenden Spielständen 25:23, 25:18 und 25:23 wieder stärker auf. „Die Sätze zwei bis vier waren sehr ausgeglichen, jede der beiden Mannschaften hatte im Satz ihre Druckphasen“, fasst Nils Feuerstack zusammen.

Mit den beiden siegreichen Begegnungen sicherten sich die Frauen I des VCS sechs Punkte und damit den zweiten Rang in der Landesliga Nord, direkt hinter dem VC Fortuna Kyritz. Weiter geht es am Sonntag. Gespielt wird gegen den aktuellen Tabellenführer der Landesliga Nord sowie den Aufsteiger aus der Landesklasse. Außerdem geht es gegen das Tabellenschlusslicht VC Blau-Weiß Brandenburg II. Beginn in Brandenburg, Willi-Sänger-Straße ist um 10 Uhr.