Die Elite zu Gast beim MC Woltersdorf

Thorsten Horn und Edgar Nemschok

Rüdersdorf/Woltersdorf Zum 40. Mal richtet der MC Woltersdorf im ADMV seinen „Novemberpokal“ im Enduro aus. Der Verein konnte den Finallauf der Enduro-Weltmeisterschaft und das Finale der Deutschen Meisterschaft nach Rüdersdorf und Woltersdorf holen. Von Freitag bis Sonntag ist die Elite zu Gast.

Der sogenannte „Local Hero“ schlechthin ist Robert Riedel. Er kommt nicht nur aus Rüdersdorf, er wohnt praktisch neben der Rennstrecke. „Die Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustür, das ist schon ein Höhepunkt“, sagt der 24-Jährige und gibt gleichzeitig zu bedenken: „Unsere Saison geht ja mit dem DM-Finale und den Six Days in Chile noch ein bisschen weiter, so dass ich mich natürlich nicht verletzen will. Andererseits versuche ich, gut abzuschneiden und das Beste daraus zu machen. Ich bin bestimmt schon zehn Jahre im MC Woltersdorf.“

Wie das alles angefangen hat? „Ich habe, das ist nun schon ewig her, einmal eine Yamaha PW 50 zum Testen gehabt. Das war’s. Seitdem hat mich das Fieber nicht mehr losgelassen“, erzählt der 22-Jährige, In Sachen Motorsport ist er seit 2005 aktiv. Früher fuhr er ausschließlich Moto Cross. Heute hat er sich auf den Enduro-Sport festgelegt. „Wichtigster Unterschied ist, dass beim Moto Cross alle vor einer Linie stehen und dann starten. Bei Enduro startet jeder einzeln und geht dann auf eine sehr lange Strecke, die mit Zeitkontrollpunkten und Sonderprüfungen bestückt ist.“

Robert Riedel, der für den MC Woltersdorf und MC Fürstenwalde startet, hat schon zahlreiche Erfolge erringen können. Im Moto Cross zum Beispiel wurde er 2011 Clubmeister und in den Jahren 2014, 2015 und 2016 Landesmeister. In der Deutschen Meisterschaft fuhr er 2016 auf Platz elf ein.

Seit 2016 fährt Riedel Enduro. „Als der MC Woltersdorf vor zwei Jahren seine Fühler in Richtung WM-Lauf ausgestreckt hatte, war ich noch gar kein Enduro-Fahrer und jetzt bin ich mittendrin.“ Die Frage nach einer eventuellen Nervosität vor dem Wochenende verneint er in seiner ihm typischen Art:. „Ich bin eigentlich nie vor einem Rennen nervös und bis jetzt auch nicht vor dem WM-Lauf vor den eigenen Fans. Im Gegenteil, die Vorfreude wächst bei mir von Tag zu Tag. Eigentlich würde ich es mir sogar einmal anschauen, wo und vor allem wie die Weltspitze hier fährt, aber selbst Teil der Veranstaltung zu sein, ist wahrscheinlich doch schöner.“

Ebenfalls mit dem Fahrrad anreisen könnte Christian Brockel, der in Petershagen-Eggersdorf zu Hause ist. Eigentlich hatte der dreifache Deutsche Motocross-Meister den Helm schon an den berühmten Nagel gehängt. So ganz dann aber doch nicht. Die Weltmeisterschaft vor der Tür, da juckte es beim ihm doch noch mal. „Die Freude ist schon echt groß, dass es jetzt endlich losgeht. Ich habe ja eine gute Erinnerung an das vergangene Jahr, als ich am Sonntag den DM-Lauf gewinnen konnte. Ich hoffe natürlich, dass ich da irgendwie anknüpfen kann. Woltersdorf ist immer eine reizvolle Veranstaltung – jetzt mit der WM natürlich sogar noch mehr“, erklärt der inzwischen 34-Jährige. „2017 war eigentlich sogar noch stressiger als zu meiner aktiven Zeit. Ich gehe ja jetzt ganz normal arbeiten und war zusätzlich beim ADAC Berlin-Brandenburg als Trainer tätig. Bei den wichtigsten Rennveranstaltungen war ich mit dabei und habe dort den Nachwuchs betreut“, berichtet Brockel. „Zwischendurch bin ich natürlich auch noch ein bisschen Motorrad gefahren. In den vergangenen zwei Monate habe ich wieder viel trainiert und bin eigentlich guter Dinge und echt froh, dass es jetzt endlich losgeht, denn irgendwann hat man ja keine Lust mehr, nur zu trainieren.“

Sowohl Robert Riedel wie auch Christian Brockel gehen für das Team KTM GST Berlin Racing/MC Woltersdorfim ADMV vom ebenfalls in die Vorbereitungen stark eingebundenen Christoph Lessing an den Start. Ihre Stallgefährten sind im WM- oder DM-Feld Björn Feldt aus Roduchelstorf in Mecklenburg-Vorpommern, Nico Rambow aus Bernau, Paul Rossbach aus dem hessischen Harxheim und der Hamburger Dustin Puschmann, sodass man diese im weiteren Sinn ebenfalls als Lokalmatadore betrachten kann.

Das dreitägige Enduro-Spektakel beginnt am Freitagabend mit dem Super-Test genannten Prolog, der sich diesmal in der sogenannten „Cemex Go Arena“ im Bereich Kesselsee bzw. Energiepark Rüdersdorf unter den Windrädern befindet. Als Erste gehen dabei ab 17 Uhr die ins Programm eingebundenen Starter der DEM – Deutsche Enduro Meisterschaft – auf die Strecke. Ab 19 Uhr starten die WM-Piloten. In die „Cemex Go Arena“ kehren die Fahrer an den beiden gleichwertigen eigentlichen Fahrtagen, Sonnabend und Sonntag, immer wieder zurück, denn hier warten gleich zwei der drei Spezialtests, die je dreimal zu absolvieren sind.

Weitere interessante Zuschauerpunkte sind am Wochenende der dritte Test am Ortsausgang Altrüdersdorf „unter der Freileitung“ sowie der nichtgezeitete „Sparkassenparcours“ in der Nähe des Aussichtsturms Kranichsberg am östlichen Ortsrand von Woltersdorf. Das Fahrerlager sowie Start und Ziel befinden sich nördlich von Rüdersdorf im Gewerbegebiet Tasdorf-Süd, direkt an der B1.

Der Eintritt kostet für Erwachsene für die einzelnen Tage – Freitag, Samstag und Sonntag – jeweils zehn Euro. Das Programmheft mit Starterlisten, Streckenkarte und vielen weiteren nützlichen Informationen gibt es für drei Euro. Die Kombi-Karte für alle drei Tage inklusive eines Programmheftes ist für 25 Euro zu haben. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Infos unter: www.novemberpokal.de.