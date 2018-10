Mehr Klarheit in der Grauzone des Todes

Clara Wicharz

Neuruppin Das Thema Tod zieht: Das zeigte der Ansturm am Mittwochabend in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung. Anlässlich des Welthospiztages las Dorothea Mihm dort aus ihrem Buch „Die sieben Geheimnisse guten Sterbens“.

Im Kontrast zu dem oftmals mit Trauer und Beklemmung behafteten Thema Tod erschien als Referentin eine lebhafte Frau mit rotem Bob. „Dorothea Mihm, 60“, stellte sie sich vor. Ihr Leben lang steht sie im Kontakt mit dem Tod, beginnend mit dem frühen Sterben ihrer Mutter über die Erfahrungen als Krankenschwester auf der Palliativstation, als Sterbebegleiterin im Hospiz und als Bestatterin bis hin zu einer Einweisung in das tibetische Totenbuch durch einen nepalesischen Mönch. Wie prägen Tausende von Toden einen Menschen? Mihms Ansicht nach zehren sie an den eigenen Kräften, schenken dafür jedoch tiefen Frieden.

Warum sie aus ihren Erfahrungen Leitsätze zum Umgang mit dem Tod formuliert hat, erklärte sie: „In der Zeit kurz vor dem letzten Atemzug ist vieles im Unklaren. Ich möchte mehr Klarheit in diese Grauzone bringen, damit Sterbende würdiger begleitet werden können.“ Die Autorin zeigte Notstände auf. Aus ihrer Ausbildungszeit in der Therapieform „Basale Stimulation“ berichtete sie, wie sie einen Wachkoma-Patienten beobachtete und Subtiles wie die Augenbewegungen protokollierte. Ein Geistlicher habe das Zimmer betreten und dem Patienten abgesprochen, noch irgendwelche Geschehnisse mitzubekommen. In diesem Moment habe der Patient tief eingeatmet und durch seinen Luftröhrenschnitt einen Klumpen Auswurf bis ans Bettende geschleudert – für Dorothea Mihm ein klares Zeichen für das wache Bewusstsein.

Die Häufung derartiger Erlebnisse waren für die Autorin Grundlage, um an ein aufnahmefähiges, sensibles Bewusstsein Sterbender zu glauben. Wie man mit diesem kommunizieren kann, das schildert sie in ihrem Buch. Welche geistige Haltung gegenüber dem Tod dienlich ist, bringt sie in den Leitsätzen für gutes Sterben zum Ausdruck. Diese legen zum einen nahe, sich der eigenen Endlichkeit anzunehmen, zum anderen die Gegenwart verbindlich zu leben und auszuschöpfen.

„Was würden wir tun, wenn wir wüssten, dass wir übermorgen sterben?“, fragte Mihm. „Kurz vor dem Tod kommt all das mit einer unglaublichen Wucht hervor, was wir verdrängt haben. Und manchmal haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das Unbewältigte zu lösen, eine Liebeserklärung zu geben, um Verzeihung zu bitten. Je mehr derartige Baustellen wir haben, desto schwerer lässt es sich sterben. Schieben wir nichts mehr auf die lange Bank! Es lebt und stirbt sich so am besten.“

Im Publikumsgespräch tauschten sich Besucher und Autorin vor allem über Missstände aus, die einerseits bei der professionellen Sterbebegleitung herrschen, andererseits auf Seiten der Angehörigen, die dem Tod hilflos gegenüberstehen.(cvw)