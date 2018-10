Zwei Gerätehäuser werden gebaut

MOZ

Beeskow Fördermittel in Höhe von rund 600 000 Euro hat Innenstaatssekretärin Katrin Lange am Donnerstag in Neuendorf übergeben. Mit dem Geld kann die Stadt neue Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Neuendorf und Radinkendorf bauen. Die symbolischen Schecks mit dem Fördergeld vom Land übernahmen deshalb die Ortswehrführer André Lehmann (Neuendorf) und Rico Weißbach (Radinkendorf).

Für das neue Gebäude in Neuendorf liegt die Baugenehmigung bereits vor. Die Arbeiten können noch in diesem Jahr beginnen. In Radinkendorf ist die Situation etwas anders. Aktuell werden die Planungsunterlagen für die Beantragung der Baugenehmigung zusammengestellt. Sebastian Jänisch, im Rathaus für das Projekt zuständig, geht davon aus, dass ab Frühjahr 2019 gebaut werden kann. Neben der Fahrzeughalle wird das Radinkendorfer Gebäude getrennte Umkleideräume für Frauen und Männer erhalten, außerdem Sanitäranlagen und ein kleines Büro. Beide Häuser, insgesamt werden rund 1,1 Millionen Euro investiert, müssen im kommenden Jahr fertig werden.

Die Radinkendorfer Wehr verfügt über 17 aktive Einsatzkräfte. Außerdem gehören zwölf Kinder und Jugendliche sowie zwei Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung zur Wehr. Auch Neuendorf verfügt über 17 aktive Einsatzkräfte. Es gibt 14 Kinder und Jugendliche und vier Feuerwehrleute sind Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung.