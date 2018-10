Nächtliche Einbrüche in drei Firmen

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Rund 150 000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz nach drei Einbrüchen in der Nacht zu Donnerstag. Betroffen sind drei Firmen an der Sachsenhausener Straße, wie die Polizei in Neuruppin am Donnerstag mitteilte. Die Täter hatten sich bei allen Einbrüchen gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden verschafft und die Büros durchwühlt. Gestohlen wurden nach Angaben der Polizei unter anderem hochwertige Werkzeuge, Messinstrumente, Kameras und Bargeld. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort, die Kriminalpolizei ermittelt.