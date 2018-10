„Totgesagte leben länger“

Hagen Bernard und Edgar Nemschok

Seelow Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat seine Serie von vier Niederlagen in Folge gestoppt. Er gewann am Mittwoch das Nachholspiel bei Victoria Seelow mit 3:2 (1:1).

Nach dem 0:4 vor Wochenfrist gegen den MSV Neuruppin hatte der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt ein, zwei Überraschungen für das Nachholspiel am Mittwoch beim Oberliga-Absteiger Victoria Seelow angekündigt. Und die war den Gästen in der Tat gelungen. So kehrte nach fünf Jahren der 1,93-Meter-Recke André Beuthel ins Brandenburgliga-Aufgebot zurück. Zwar verfügt der einstige Cottbuser Sportschüler über die fußballerische Klasse für die höchste Liga des Landes, doch kann der Autoverkäufer aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen nur bedingt trainieren. Immerhin spielt er regelmäßig mit der Reserve in der Kreisoberliga. „Das wollten wir geheim halten. Wir haben mit ihm gesprochen. Schön, dass er uns trotz Familie und Hausbau hilft. Er strahlte viel Ruhe am Ball aus“, erklärt Schmidt. Allerdings hatte er Beuthels Brandenburgliga-Vorstellung nicht vor Ort gesehen. Beruflich bedingt musste er am Mittwoch kurzfristig nach Nürnberg, so dass Alttrainer und Sportdirektor Harry Rath ihn schon einen Spieltag früher als geplant an der Linie vertrat.

An diesen kurzzeitigen Wechsel auf der Trainerbank sind aus der vergangenen Saison für den FC Eisenhüttenstadt angenehme Erinnerungen verbunden. Damals hatte Rath mit einem Sieg bei Miersdorf/Zeuthen eine Positiv-Serie eingeleitet, die dann Schmidt bis zum Klassenerhalt fortgesetzt hatte.

Da der ähnlich wie Beuthel mit zusätzlichen Verpflichtungen belastete Routinier Carsten Hilgers in Seelow ebenfalls zur Verfügung stand, bildeten die Gäste in Seelow eine ballsichere und kompakte Abwehrkette. Dazu stellte sich der ebenfalls zuletzt kaum in Eisenhüttenstadt trainierende Regionalliga-erfahrene Lukasz Szywala zur Verfügung und war Kapitän Mariusz Wolbaum im Spiel gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden hoch motiviert. „Ich habe ihn extra aufgefordert, seine Mitspieler auf dieses Spiel einzustimmen. Das hat er hervorragend gemacht“, lobt Schmidt. Er verfolgte das Spiel über vom Verein erstellte Video-Aufnahmen live. Die Auswertung mit Rath erfolgte ebenfalls zeitnah.

Offensiv war neben Wolbaum der Kameruner Georges Florent Mooh Djike ein Garant. Neben ihm im Angriff spielte der junge Nico Fischer. „Er hatte zuletzt in der Zweiten zwei Tore erzielt und sich einen Einsatz von Anfang an verdient“, betont Schmidt. Ebenfalls von der Reserve mitgekommen war Sebastian Cierpinski, sein Einsatz als Sechser oder in der Innenverteidigung war allerdings nicht erforderlich. Dafür sorgte unter anderem bereits in der dritten Minute Nico Fischer, der nach einem Zuspiel von Wolbaum aus dem Mittelfeld sich noch mal um die eigene Achse drehte und einsatzstark den Ball aus zwölf Metern zum 1:0 der Gäste ins Tor beförderte. Der Gastgeber fing sich schnell und hatte mehr Ballbesitz. Die Gäste lauerten in erster Linie auf Konter. Besonders mit dem schnellen Georges Florent Mooh Djike und Mariusz Wohlbaum hatte die Victoria-Innenverteidigung ihre Probleme.

In der 18. Minute der Ausgleich. Einen aus 35 Metern geschossenen Freistoß von Jevgenijs Kosmacovs klatschte Torhüter Martin Stemmler vor sich ins Feld und Till Schubert reagierte am schnellsten. Ursprünglich hatte Schmidt einen Wechsel auf der Torwart-Position geplant, dann jedoch davon Abstand genommen. „Ich habe mich mit Harry Rath abgesprochen, der mit solchen Torwart-Situationen Erfahrung hat. In der vergangenen Saison hat Stemmler gezeigt, dass er in der Brandenburgliga halten kann. Den Ball jedoch hätte er zur Seite abklatschen können. Wahrscheinlich wollte er ihn fangen.“

Nach dem Ausgleich war Stemmler oft gefordert. So war nach Ecke von Piotr Rymar Sebastian Lawrenz per Kopf zur Stelle. Stemmler parierte. Das Feuerwerk der Seelower blieb aber auch im zweiten Durchgang aus. Laut Schmidt waren die Gäste in den Zweikämpfen besser. Allerdings zeigte Schiedsrichter Max Stramke dem FCE für teilweise geringfügige Fouls fünfmal Gelb, so dass in der Endphase der Partie einige Gäste-Spieler Rot-gefährdet waren.

Nach knapp einer Stunde dennoch die Seelower Führung: Robert Budzalek überlistete den weit heraus geeilten Stemmler per Heber. Die Gäste blieben aber gefährlich. Verdient glich Wolbaum in der 77. Minute aus. Auf der rechten Seite hatte sich Mooh Djike durchgesetzt und Wolbaum verwertete auf halblinks den Pass per Flachschuss. Nur einmal war Seelow noch gefährlich. Nach einem Freistoß von Sebastian Jankowski trudelte der Ball an den Pfosten. Den Schlusspunkt setzte Mooh Djike. Wieder sah die Abwehr der Seelower nicht gut aus. Der Ball flog wie eine Flipperkugel durch den Strafraum und im dritten Nachschuss war er erfolgreich.

„Totgesagte leben länger. Wir bringen immer noch so viel Qualität mit, dass wir an guten Tagen jeden Brandenburgligisten besiegen können. Dafür muss jedoch jeder 100 Prozent abrufen. Das hat heute jeder Spieler getan, auch wenn dabei nicht alles fehlerfrei war. Die Seelower haben uns heute unterschätzt“, erklärt Schmidt, der am Wochenende einige Brandenburgliga-Spieler im Kreispokal-Wettbewerb spielen lässt.