Im eigenen Stadion ausgekontert

Edgar Nemschok

Seelow (MOZ) Mit 2:3 hat es eine bittere Niederlage für die Brandenburgliga-Fußballer des SV Victoria Seelow gegeben. Der FC Eisenhüttenstadt sorgte damit für eine Überraschung im Nachholspiel des 7. Spieltages. Es war eine sehr intensiv geführte Partie, in der Schiri Max Stramke sechsmal Gelb verteilte.

Das Unheil für den Gastgeber begann schon früh. Bereits nach zwei Spielminuten lag der Gastgeber vor 210 zahlenden Zuschauern hinten. Ein langer Ball in den Seelower Strafraum und plötzlich lag das Leder im Tor. Ein Schock für Victoria, die sich eigentlich einiges vorgenommen hatte. Trainer Peter Flaig sagte noch vor dem Spiel: „Wir sind schon beim Blick auf die Tabelle der Favorit.“ Nico Fischer wurde als Torschütze beim FC Eisenhüttenstadt gefeiert (1:0).

Der Gastgeber fing sich und hatte in der Folge mehr Ballbesitz. Eisenhüttenstadt lauerte in erster Linie auf Konter und hatte dabei mit dem schnellen Georges Florent Mooh Djike und Mariusz Wolbaum echte Aktivposten, mit denen die Victoria-Innenverteidigung große Probleme hatte.

In der 18. Minute konnte Seelow aber ausgleichen. Den platziert geschossenen Freistoß von Jevgenij Kosmacovs konnte Eisenhüttenstadts Torhüter Martin Stemmler nicht festhalten. Aus einem Gewühl heraus war es schließlich Till Schubert, der den Ausgleich besorgte.

Jetzt hatte Seelow die beste Phase im Spiel. Nach Ecke von Piotr Rymar war Sebastian Lawrenz mit dem Kopf zur Stelle. Stemmler reagierte großartig. Beide Seelower Spieler waren auch die Hauptakteure der nächsten Victoria-Chance. Nach Freistoß von Rymar ging der Kopfball von Lawrenz knapp am Gäste-Tor vorbei (27.).

Es blieb beim 1:1 zur Halbzeit. Auf dem Weg in die Kabine sagte Peter Flaig: „Wir müssen besser in die Zweikämpfe kommen. Es war für mich klar, dass unsere Gäste uns heute alles abverlangen werden. Und allein auf die Tabelle zu schauen und dabei hoffen, dass wir als Favorit auch gewinnen, das reicht eben nicht.“

Das ganz große Feuerwerk der Seelower blieb auch im zweiten Durchgang aus. Gleich zum Auftakt gab es zweimal Gelb für die Gäste, die nun versuchten, sich mit noch mehr Einsatz zu behaupten.

Seelow ging dennoch in Führung. Nach einem schönen Pass aus der Abwehr lief Robert Budzalek allein auf Torhüter Stemmler zu. Budzalek wurde vor dem Abschluss noch gestört. Als der Seelower Anhang sich schon ärgerte, dass auch diese gute Möglichkeit verdaddelt wurde, kam Budzalek noch einmal an den Ball. Der Pole sah, dass Stemmler zu weit vor seinem Kasten stand und überlistete ihn mit einer sogenannten Bogenlampe – ein schönes Tor.

Seelow ließ sich das Spiel dann doch noch mal aus der Hand nehmen. Peter Flaig sagte dazu: „Wir waren einfach schlecht und wenn man so schlecht spielt, hat man auch nichts verdient.“ Nach vorn ging wenig und Eisenhüttenstadt blieb mit seinen Kontern weiter gefährlich. Und so kam es, wie es kommen musste. Mariusz Wolbaum schoss in der 77. Minute den 2:2-Ausgleich. Auf der rechten Seite hatte sich Mooh Djike durchgesetzt und den Ball auf halblinks zu Wolbaum gespielt. Der schoss flach ein. Nur eine Möglichkeit hatte Seelow noch. Nach Freistoß vom eingewechselten Sebastian Jankowski trudelte der Ball an den Pfosten.

Den Schlusspunkt setzte dann Mooh Djike. Wieder sah die Abwehr der Seelower nicht gut aus. Der Ball flog wie eine Flipperkugel durch den Strafraum und im dritten Nachschuss war der Eisenhüttenstädter Offensivspieler dann schließlich erfolgreich.

Für die Seelower ging es nach der Niederlage in der Tabelle runter auf Platz acht.