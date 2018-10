Landesklasse-Teams favorisiert

Roland Hanke

Beeskow/Schöneiche (MOZ) Im Fußball-Kreispokal Ostbrandenburg geht es am Sonnabend in der 2. Hauptrunde zur Sache. Zum Favoritenkreis zählen sicher die noch im Wettbewerb befindlichen sieben Mannschaften aus der Landesklasse Ost.

Allerdings muss mit Grün-Weiß Rehfelde eine Landesklasse-Mannschaft erst noch den Schritt in Richtung 2. Runde machen. Sie spielt am Samstag, ab 15 Uhr, beim FC Eisenhüttenstadt III. Der Sieger reist dann zu einem späteren Zeitpunkt zu Wacker Herzfelde.

Um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen dagegen am Sonnabend (allgemeiner Spielbeginn 14 Uhr) schon die Beeskower Preußen. Der Vierte der Landesklasse Ost, der zuletzt das Derby gegen den SV Woltersdorf mit 5:1 gewonnen hatte, muss beim SV Victoria Seelow II ran. Der war in der vorigen Saison noch Liga-Kontrahent und ist jetzt Achter der Ostbrandenburgliga. Beeskows Zweite, derzeit Fünfter in der Kreisliga Mitte, erwartet im Sport- und Freizeitzentrum der Kreisstadt den Landesklasse-Fünften Blau-Weiss Markendorf zum Derby.

Der Storkower SC, momentan Landesklasse-Schlusslicht, hat beim 1. FC Frankfurt II, Dritter in der Ostbrandenburgliga, keine leichte Aufgabe vor sich. „Es wäre schön, wenn wir die nächste Runde erreichen“, sagt SSC-Trainer Jochen Meyer. „Bei den derzeitigen Personalproblemen wird dies aber sehr schwer. Herschenken werden wir jedoch nichts. Und falls wir doch ausscheiden sollten, müssen wir uns voll auf die Landesklasse konzentrieren. Denn da haben wir genügend Arbeit vor uns.“

Ausscheiden will auch der SV Woltersdorf nicht, der beim Zwölften der Kreisliga Nord, Hertha Neutrebbin, spielt. „Klar wir sind Favorit, doch unsere Verletztenliste ist lang und auch wird uns mit dem arbeitsbedingt verhinderten Gordon Karras ein wichtiger Mittelfeldspieler fehlen“, sagt SVW-Trainer Dieter Müller. „Aber das Erreichen der nächsten Runde ist für uns eine Pflichtaufgabe, zumal wir aus den letzten Punktspielen noch etwas gutzumachen haben.“

Eine weitaus schwerere Aufgabe dürfte der FSV Preußen Bad Saarow haben. Der Achte der Landesklasse Ost muss bei Germania Schöneiche II ran. Die Partie beim Zweiten der Kreisliga Mitte beginnt erst um 15 Uhr. „Das wir eine harte Nuss für uns“, sagt Saarows Trainer Oliver Maaß. „Die Schöneicher sind zu Hause stark und werden sicherlich auch die eine oder andere Unterstützung aus ihrer Landesliga-Mannschaft bekommen.“ Allerdings fahren die Saarower mit dem Rückenwind von zwei Punktspielsiegen in Folge zur Autoservice-Müller-Arena an der Babickstraße. „Wir wollen natürlich diese Extra-Motivation nutzen und gewinnen“, gibt sich Coach Oliver Maaß zuversichtlich.

Doch auch die Gastgeber haben derzeit einen Lauf und wollen alles daran setzen, nach Blau-Weiß Wriezen in der Ausschiedungsrunde einem weiteren Landesklasse-Verterter ein Bein zu stellen. Germania-II-Trainer Dennis Pflume sagt: „Die Jungs haben im Training gut gearbeitet und sich zuletzt im Punktspiel mit einem 5:1 gegen den SVM Gosen belohnt. Mal sehen, was diesmal rauskommt.“ Sein Team hat in der Kreisliga vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Spannung dürfte auch das Duell der Kreisligisten SG Hangelsberg gegen Blau-Weiß Wriezen II versprechen. Ab 14 Uhr erwartet der Spitzenreiter der Mitte-Staffel, der alle seine bisherigen sechs Punktspiele gewann, den Vierten der Nordstaffel, der viermal gewann und dreimal verlor.

Auch Vertreter aus der Kreisklasse können sich Hoffnungen auf das Erreichen des Achtelfinales machen. Aus der Partie zwischen dem VfB Steinhöfel II (8. Mitte) und Grün-Weiß Lindenberg (2. Mitte) wird es auf jeden Fall einer schaffen. Und auch Mitte-Spitzenreiter Eintracht Ahrensdorf dürfte im Heim-Derby gegen den Storkower SC II, der 13. in der Kreisliga Mitte ist, nicht chancenlos sein.