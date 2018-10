Torfestival in Brandenburg

Oliver Viert

Brandenburg Ein schmaler Neun-Mann-Kader machte sich auf zum Spiel David gegen Goliath nach Brandenburg. Das Spiel der Handball-Brandenburgliga zwischen dem SV Brandenburg und SV Jahn Bad Freienwalde endete torreich mit 42:38.

Die Brandenburger haben sich selbst das Ziel Aufstieg auf die Fahnen geschrieben und waren nun gefordert, dass gegen den schmalen Freienwalder Kader unter Beweis zu stellen. Den besseren Auftakt erwischten jedoch die Gäste aus der Kurstadt, die gleich durch Markus Block in Führung gehen konnten. Man passte sich trotz Personalsorgen dem schnellen Spiel der Gastgeber an und führte nach knapp fünf Minuten mit 3:1. Durch eine Zwei-Minuten-Strafe auf Brandenburger Seite hatte der SV Jahn in dieser frühen Phase schon die Möglichkeit, sich deutlicher abzusetzen.

Die Brandenburger drückten jedoch weiter aufs Tempo und erwiesen sich als etwas effektiver. Die Kurstädter mussten durch leichte Ballverluste bittere Gegenstöße hinnehmen und haben nicht nur in Überzahl mit 0:2 verloren, sondern in der Folge gleich den ganzen Faden. So sah man sich in der 13. Minute erstmals mit vier Toren beim Spielstand von 5:9 im Hintertreffen.

Der Freienwalder Kampfgeist war jedoch an diesem Tag einfach nicht zu brechen und so konnte in der 19. Minute der 9:10-Anschlusstreffer markiert werden. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit kam es zum ersten Knackpunkt im Spiel: Der Freienwalder Lars Schäfer im Tor wurde nicht nur einmal sträflich im Stich gelassen und vorne vergab man entweder 100-prozentige Tormöglichkeiten leichtfertig oder produzierte Ballverluste, so dass der Gastgeber zu einigen leichten Toren kam. Bis zum Pausenpfiff wuchs der Rückstand dementsprechend auf fünf Tore an. Trainer Daniel Untermann war angesichts der geringen Spielerdecke nicht unzufrieden, mahnte jedoch an, die Konzentration über die komplette Spielzeit oben zu halten.

Zunächst agierten mit Beginn der zweiten Halbzeit beide Mannschaften auf Augenhöhe. Dann kam es jedoch zum zweiten Knackpunkt und zur erneuten Schwächephase im Freienwalder Spiel. Hier hätte sicher mit zwei bis drei Wechselspielern mehr entgegengewirkt werden können. So musste man die Brandenburger bis zur 45. Minute jedoch auf acht Tore enteilen lassen (35:27). Nun begannen die Freienwalder, mit dem Mut der Verzweiflung zu kämpfen. Steven Miers netzte zweimal ein und schon waren es nur noch sechs Tore Rückstand.

Auch Raik Höhne und Oliver Viert trafen. Jetzt machte sich bei den Brandenburgern Verzweiflung breit. Immer schmaler wurde das Polster und betrug in der 57. Minute nur noch drei Treffer. Dem SV Jahn Bad Freienwalde fehlte am Ende die Kraft, um in den letzten drei Minuten der Partie noch die Sensation zu schaffen. So trennten sich beide Mannschaften nach insgesamt 80 Toren mit 42:38. Aus Freienwalder Sicht kann man mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Es bleibt nur der bittere Beigeschmack, dass man mit voller Mannschaft sicher mehr erreicht hätte.

Den peinlichen Höhepunkt nach dem größtenteils fairen Spiel lieferte dann der Brandenburger Trainer Sven Schößler. Er ließ sich dazu hinreißen, einem Freienwalder Spieler den Mittelfinger zu zeigen. Seine Erregung hielt auch nach der Schlusssirene noch an. Es kam seinerseits sogar zu einem körperlichen Angriffen gegen einen Freienwalder Betreuer. So etwas hat im Sport einfach nichts zu suchen und ist mehr als peinlich für den Brandenburger Handball. Der Ligabetrieb findet mit dem Heimspiel gegen den Lausitzer HC Cottbus II seine Fortsetzung. Gespielt wird am 20. Oktober ab 18 Uhr.

Jahn Bad Freienwalde: Lars Schäfer – Steven Miers (4), Björn Rennè (1) Sascha Kämpfe (4), Gregorz Kowalkowski (4), Oliver Viert (12), Raik Höhne (9/3), Mar Hieronimus(1), Markus Block (3)