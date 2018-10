Erkners Volleyball feiert Jubiläum

Michel Küchler, Herbert Göhring

Erkner Ein gelungener Nachmittag: Unter den Moto „Volleyballer des vorigen Jahrhunderts“ trafen sich aus Anlass des 40. Jahrestages der Gründung der Sektion Volleyball in der BSG Chemie Erkner eine Reihe Gründungsmitglieder und ihre späteren Mitspieler zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch.

Sie philosophierten über Anekdoten aus der Anfangszeit, aber auch neueste Entwicklungen. Im Jahr 1978 gründete sich die Volleyball-Abteilung, ehe kurze Zeit später 13 besonders ehrgeizige junge Männer die erste Wettkampfmannschaft in Erkner bildeten. Organisiert wurde der Jubiläums-Tag vom langjährigen Vereinspräsidenten Herbert Göhring, der seit vier Jahren zwar etwas kürzer tritt, aber immer noch eine nicht wegzudenkende Rolle bei den Grün-Weißen spielt.

„Schon der Gedanke an die Rahmenbedingungen, mit denen sich 36 Menschen mit einem einzigen Ball in der kleinen Turnhalle am Rund zum ersten Training in Erknertrafen, wirkt aus heutiger Sicht unvorstellbar“, resümiert Michel Küchler (erst zehn Jahre nach Gründung geboren), der als Göhrings heutiger Nachfolger und Trainer ungleich bessere Bedingungen vorfindet.

Es wurde über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Generationen des Vereins diskutiert. So spielen heute rund 80 Jugendliche in 16 Mannschaften im Dienste des VSV. Zusammen mit dem Volkssport- und dem Leistungsbereich der Erwachsenen zählt der Verein heute rund 160 Mitglieder.

Mit zunehmender Dauer der Gespräche stellen sich immer mehr des Vereins erhalten gebliebene Traditionen heraus. So existiert der beliebte, jährliche Volleyballer-Fasching in Erkner bereits seit 1980. Auch der Volkssportbereich, der in seiner damaligen Form den Gründungskern darstellte, trainiert in der Stadthalle noch heute jeden Donnerstag ab 20 Uhr.