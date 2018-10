Borussia Dortmund kommt zum FHC

Matthias Braun

Oldenburg Die Handball-Frauen des Frankfurter HC treffen im Achtelfinale des DHB-Pokals auf den Bundesligisten Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Oldenburg. Terminiert sind die Duelle auf den 3. oder 4. November. Die Dortmunderinnen qualifizierten sich durch ein 51:16 beim Frankfurter Drittliga-Konkurrenten SV Grün-Weiß Schwerin für das Achtelfinale. Die Oderstädterinnen siegten in der vergangenen Woche mit 29:26 beim TVE Netphen sowie in der 1. Runde 35:11 beim SV Oebisfelde.

In den Reihen des international besetzten Bundesliga-Neunten aus dem Ruhrgebiet, der am Mittwoch beim 37:31 in Bad Wildungen den ersten Saisonsieg feierte, stehen neben den ehemaligen deutschen Nationalspielerinnen Clara Woltering, Anne Müller und Svenja Huber die aktuellen Auswahl-Akteure Alina Grijseels und Caroline Müller. Insgesamt finden sich im Kader des niederländischen Trainers Gino Smits zehn Spielerinnen, die Erfahrungen in ihren jeweiligen Nationalteams sammeln konnten. „Natürlich ist das ein interessantes Los. Gegen einen Bundesligisten möchte man immer gut aussehen“, kommentierte FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch die Auslosung, relativierte aber gleichzeitig: „Die Chancen auf ein Weiterkommen sind allerdings eher gering. Dafür ist der Bundesligist in der Kaderbreite und individuellen Klasse deutlich besser aufgestellt. Das ändert aber nichts daran, dass wir versuchen wollen, unser Spielkonzept umzusetzen und eine gute Leistung abzuliefern. Wir haben ja nichts zu verlieren.“

Darüber hinaus wurde auch die 2. Runde des HVB-Landespokals unlängst ausgelost. Dort treffen die Frankfurterinnen am 24. November in Massen auf den gastgebenden Brandenburgligisten TSV Germania sowie Oberligist HV Grün-Weiß Werder. Der Sieger des Dreier-Turniers ist für die Final-Four-Pokalendrunde qualifiziert.(mbr)