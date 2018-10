Altreetz II holt sich die Gesamtwertung

MOZ

Altreetz (MOZ) „Das war ein Volltreffer“, zog Organisator Frank Seemann nach dem ersten Bison-Projekttag des KSC Neutrebbin, der am Dienstagnachmittag in der Altreetzer Turnhalle stattfand, positiv Bilanz. „Wir wollen Kinder stark machen.“ Und für Stärke stehe auch der Bison. „Stimmung, Wetteifer, Spaß und Fairness bestimmten das Klima.“ Schüler der zweiten bis vierten Klassen kämpften in acht Mannschaften im wahrsten Sinne des Wortes um jede Hundertstelsekunde und Punkte. Jedes Team wollte so gut wie nur möglich bei dem vierstündigen Kombinationswettkampf abschneiden.

Gestartet wurde mit einem Staffelfünfkampf mit Hindernislauf, Pendel- beziehungsweise Schwedenstaffel, Moorhuhnjagd sowie Tauziehen. Als Belohnung warteten am Ende Medaillen. Der Sieg ging schließlich an die Kinder der zweiten Altreetzer Mannschaft mit 34 Punkten vor den Gästen aus dem sächsischen Arzberg (29). Platz drei holten sich die Mädchen und Jungen aus dem polnischen Moryn (24). Es folgten Falkenberg (22), Team 1 (21) und Team 2 (20) der Evangelischen Johanniter-Schulen Wriezen sowie Neuhardenberg und Altreetz I mit jeweils zwölf Punkten.

Weiterer Bestandteil des Bison-Projekttags war eine Mini-WM im Hallenfußball. In zwei Qualifikationsgruppen wurde erst um den Gruppensieg und somit um das Spiel zum WM-Titel gekickt. In Gruppe A setzte sich Spanien (Arzberg) durch. Es gewann alle drei Begegnungen. In Gruppe B mussten die Platzierungen per Siebenmeter-Schießen entschieden werden. Polen (Moryn) schlug Brasilien (Wriezen I) im Spiel um den Gruppensieg und Frankreich (Falkenberg) wies England (Altreetz I.) im Spiel um Platz 3 in die Schranken. Das Spiel um Platz sieben gewann England (Altreetz I) gegen Mexiko (Wriezen II) mit 2:1; Belgien (Neuhardenberg) siegte gegen Frankreich (Falkenberg) mit 2:0. Beide Male fiel die Entscheidung im Siebenmeter-Schießen. Kroatien (Altreetz II) holte sich mit 3:0 Platz 3 gegen Brasilien (Wriezen I). Den WM-Titel erspielte sich Spanien (Arzberg) gegen Polen (Moryn) mit 2:1.

Über den Pokal der Gesamtwertung konnten sich nach einem Stechen die Altreetzer Sportler der zweiten Mannschaft freuen. Sie hatten wie die Arzberger am Ende jeweils 33 Punkte auf ihrem Konto. Somit musste je ein Viertklässler über zwei Runden in den Sprint. Diesen gewann Philipp Gerich (Altreetz) mit 22,97 Sekunden vor Mathes Zweigler (Arzberg) mit 22,13 Sekunden.