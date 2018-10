Zwölf Lokale nehmen an Kneipennacht teil

Bernhard Sobanski

Frankfurt. Zwölf Lokale in der Stadt, mindestens zwölf verschiedene Livemusiken und eine große Aftershowparty in der Diskothek Bellevue – so kündigt sich die 37. MOZ-Kneipennacht am 30. Oktober an. Damit verspricht diese Kneipennacht so groß zu werden, wie schon lange nicht mehr im Herbst.

Es wird überwiegend drin gefeiert, aber auch vor den Läden werden Zelte aufgebaut, Heizpilze aufgestellt und in Feuerschalen wird kräftig eingeheizt. Glühweintöpfe werden beim ersten Einsatz der diesjährigen Saison für die innere Wärme der Besucher sorgen. Auf Holzkohle werden Würste und Fleisch gegrillt, Maronen geröstet, sowie Maiskolben bereitet.

Das musikalische Menü der Kneipennacht enthält neben den bewährten Party-, Rock- und Latinbands neue Angebote. So will die Loge8 am Oderturm mit elektronischer Musik des Duos „Bondi“ den Geschmack der jungen Leute treffen. Im ELYX am Bahnhof gastiert die türkische Sängerin Gülin Mansur mit ihrer Band, in der Taverna Athos gibt es griechische Folkmusik von „Sinerga“ und im LUCCA kommen die Freunde von Dixieland und Swing beim Konzert der „Dubai Dixie Band“ auf ihre Kosten. In den nächsten Tagen stellen wir im Stadtboten alle zwölf Kneipennachtlokale mit ihrer Musik ausführlich vor.

Ansonsten bleibt auch die 37. MOZ-Kneipennacht bei ihrem bewährten Reglement. Im ersten Lokal, das man zur Kneipennacht besucht, bezahlt man 5 Euro Kulturbeitrag. Dafür erhält jeder Besucher ein kleines Softgetränk oder ein kleines Bier und den begehrten Kneipennachtstempel. Dieser Stempel berechtigt dann alle Veranstaltungen der Kneipennacht eintrittsfrei zu besuchen und außerdem kostenfrei die Busse und Bahnen des SVF zu nutzen, um von Lokal zu Lokal zu gelangen.

Das Frankfurter Brauhaus präsentiert auch in diesem Herbst die MOZ-Kneipennacht. Sie wird unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree, der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt sowie der Discothek Bellevue.