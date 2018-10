Bankchef nach 24 Jahren verabschiedet

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Nach Sparkassendirektor Dietrich Klein hat nun auch Filialleiter Thomas Roy von der Deutschen Bank in Schwedt seinen Abschied erklärt. Im November räumt der 60-Jährige seinen Posten und geht in den Vorruhestand. Mitarbeiter, Kollegen und Kunden bereiteten ihm am Mittwoch einen herzlichen Abschied.

Irgendwie hatten seine Kollegen und Mitarbeiter es organisiert, dass das regelmäßige Treffen aller Filialleiter der Deutschen Bank von Brandenburg-Ost diesmal nicht in Berlin sondern Schwedt stattfand. Die Kollegen der Partnerfilialen, in den Westen verzogene frühere Mitstreiter, heutige und frühere Bankmitarbeiter, Künstler und gute Bekannte unter den 5000 Kunden der Schwedter Filiale bereiteten Thomas Roy einen warmherzigen Abschied. Mitarbeiter hatten Fotos von gemeinsamen Ausflügen in der Region und ins Ausland, Ausstellungen und Feiern zu einer kleinen Ausstellung zusammengetragen. Regionalleiter Wolfgang Schmidt aus Cottbus drückte dem Banker genauso die Hand wie sein früherer Vorstandskollege Walter Sluyter, Künstlerfreunde wie Siegfried Mehl und Takayo-Geiger Uli Herrmann-Schroedter, Moderator Matthias Hennig sowie seine Nachfolgerin Pamela Schulze aus Prenzlau.

Offiziell wechselt Thomas Roy Ende November in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit, ab 2021 ist er offiziell im Ruhestand. Thomas Roy ist in Berlin geboren, hat in Leipzig studiert und 1987 bei der Staatsbank der DDR angefangen. 1993 kam er nach Schwedt, zog 1994 in die neue Bankfiliale in der Karthausstraße. Er ist maßgeblich für inzwischen 35 Kunstausstellungen in der Filiale verantwortlich, hat die Uckermärkischen Bühnen als Förderer unterstützt, initiierte die Gründung des Rotary Clubs in der Stadt und ist seither im Vorstand. Der passionierte Hobbyfotograf, Wintersportler und bekennender Vielreisender will sich künftig mehr um Familie und Enkel kümmern, wandern, reisen und noch öfter als bisher das Theater genießen. Mit Ehefrau Sylvia, bis vor einigen Jahren praktizierende Ärztin in Schwedt, freue er sich schon auf die nächsten Reisen nach Salzburg und Norwegen.

„Ich bin sehr demütig, dass ich so lange in einem und denselben Job bei dem gleichen Arbeitgeber und mit so einem guten Team arbeiten durfte. So stabile berufliche Verhältnisse sind heute wohl eher selten“, so Roy. Der Wahlschwedter will in der Stadt, gesellschaftlich sowie sportlich aktiv bleiben, aber eher wandern als laufen.