Idyllischer Rundweg im Lenné-Park

Michael Dietrich

Zützen (MOZ) Im Lenné-Park ist in dieser Woche der Rundweg fertiggestellt worden. Der kaum bekannte Landschaftspark zwischen Gutshaus und Kanal hat sich in den vergangenen Jahren vom Gestrüpp zu einem Kleinod entwickelt. Mehr als 80 000 Euro wurden bereits in die Sanierung investiert.

Stolz präsentierte die Stadt Schwedt, allen voran der in Zützen wohnende Bürgermeister Jürgen Polzehl, in dieser Woche den fertiggestellten Rundweg im Zützener Lenné-Park. Wieder hat die Stadt einen weiteren Arbeitsschritt fertiggestellt. Der Rundweg im Park ist aus Lehm und Sand, eine wassergebundene Decke, die Regen versickern lässt. Der Weg ist gesäumt von alten und neu gepflanzten Bäumen.

Bei einem Spaziergang unter Ulmen und Platanen kann man auf die angrenzende Weide blicken, über Brücken Richtung Kanal oder Gutshaus schreiten oder an einem steinernen Tisch auf einer kleinen Anhöhe verweilen. Noch fehlen eine Reihe von geplanten Parkgestaltungen wie ein zweiter Rundweg bis vor das Gutshaus, Sitzplätze auf der freien Wiese und mitten im Park mit einer Skulptur oder einem Findling. Schon jetzt aber sind Besucher erstaunt über die gepflegte Anlage des Parks.

Seit 2014 kümmern sich die Bürger des Ortes, die Stadt und beteiligte Behörden wie das Denkmalschutzamt um die Sanierung des Parks. Es geht langsam, Schritt für Schritt, räumt Carola Duckert von der Stadtverwaltung ein. Als nächstes soll der Zuweg zum Park mit einer Brücke über den Wassergraben erneuert werden. Wann, ist noch nicht klar. Der Winter soll dafür genutzt werden, weitere Baumpflege durchzuführen und Fördergelder für die nächsten Arbeitsschritte zu besorgen.

Es gibt auch noch ungeklärte Fragen. So ist der eigentliche Kernbereich des Parks, eine Teichanlage mit Insel neben dem Gutshaus, zwar Bestandteil der Konzeption zur Wiederbelebung des Parks. Dieser Teil ist jedoch im Zuge der Flurneuordnung eigentumsrechtlich den privaten Besitzern des Gutshauses zugeordnet worden. Dort kann die Stadt also nicht investieren, zum Beispiel in einen Weg zum Teich und zum Verlobungsstein von Caroline Gräfin von Pückler und Axel von Colmar aus dem Jahre 1900.

Aber auch der kleine Teil des Parks, der jetzt zum Spaziergang auf Lennés Pfaden einlädt, ist ein Hingucker. Momentan läuft der Zützener Lenné-Park sogar dem großen Bruder im Nachbarort Criewen den Rang ab. Der präsentiert sich nämlich mit seit zwei Jahren herumliegendem Windbruch, offene Entwässerungsgräben über strauchigen Wiesen sowie weiten abgesperrten Bereichen einschließlich dem Rundweg laden ganz und gar nicht zum Lustwandeln ein. Im Criewener Park laufen seit 2017 umfangreiche Sanierungsarbeiten des Landes, die 2019 abgeschlossen sein sollen.

Der im Vergleich viel kleinere und jüngere Schlosspark in Zützen, 1832 von Gutsbesitzer Lüdeke angelegt, hat jetzt einen ansehnlichen Zustand. „Früher war hier nur Gestrüpp. Man konnte auf Trampelpfaden durchgehen, aber es war bei Weitem nicht so schön“, sagt Wolfgang Dreßler, der am Mittwoch zur kleinen Wegabnahme mit dabei war. „Wir vernachlässigen auch solche kleinen Kleinode nicht“, versprach Jürgen Polzehl.