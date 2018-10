Eine Ritterburg aus der Spraydose

Gabriele Rataj

Altlandsberg/Wegendorf (MOZ) Jetzt ist das Pumpenhäuschen an der Alten Dorfstraße an der Reihe. Auch am Donnerstag machten sich dort junge Wegendorfer mit Atemschutz vor Mund und Nase, diversen Spraydosen ausgestattet und allerhand Ideen im Kopf zu schaffen. Mit dabei: Altlandsbergs Jugendsozialarbeiter Stephan Schwolow.

Nicht das erste Mal hat er in seiner dezentral angelegten Jugendsozialarbeit mit einem Graffiti-Projekt Inte­resse geweckt und dafür die nötigen Partner ins Boot geholt. Diesmal lief die Unterstützung über den Lokalen Aktionsplan (LAP) Brandenburg. Im Ortsteil Wegendorf ist es mittlerweile das vierte Objekt, an dem Kinder und Jugendliche ihre Handschrift hinterlassen, stolz auf ihr Werk sein können und damit zugleich andere erfreuen.

Das erste Zeichen setzten sie mitten im Wegendorfer Ortskern, neben der Kreuzung. So goldig und hoch, wie das Getreide am Trafohäuschen weithin zu sehen ist, ist es in diesem trockenen Sommer ganz sicher nicht gewachsen. Dieses bunte und fröhliche Aussehen haben dem schlichten kleinen Gebäude die Beteiligten im vergangenen Jahr verpasst. Der rote Trecker leuchtet auf dem Bild um die Wette mit den bunten Feldunkräutern, blauem Himmel und weißen Wolken.

Das gehörte zur den Angeboten Schwolows in den Sommerferien. Jeweils 15 Kinder in zwei Gruppen aus verschiedenen Ortsteilen waren dabei, weiß es der Jugendsozialarbeiter noch genau. Später waren noch zwei Stromhäuschen in der Cityhaus-Siedlung und am Ortsausgang Richtung Werneuchen dazugekommen. Und nun das Pumpenhäuschen.

Anfangs sei der WSE als Eigentümer etwas zurückhaltend gewesen, doch letztlich habe es Einverständnis für die Aktion gegeben, dazu den Schlüssel und das Wasser-Standrohr, damit die Wände zunächst abgekärchert werden konnten.

Inzwischen hat eine Ritterburg Gestalt angenommen. „Die zu Krummensee waren ja einst Besitzer von Wegendorf“, erklärt Ortsvorsteher Michael Töpfer, der sich ebenso wie viele andere Bürger über die Verwandlung der einstigen „Schandflecke“ freut.