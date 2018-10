Einladungspostkarten vom Kunstpapst der DDR

Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Spreewerder (MOZ) Sie zeigen Radierungen, Zeichnungen und Malerei, eine ist individuell beklebt, einen andere schlicht mit Schreibmaschine verfasst: In einer neuen Ausstellung im Literaturkabinett im Bad Saarower Saarow-Centrum sind ab Sonnabend künstlerisch gestaltete Einladungskarten zu Ausstellungseröffnungen zu sehen.

Die Dokumente stammen aus dem Nachlass des zuletzt in Spreewerder wohnhaften Kunstwissenschaftlers Lothar Lang, der 2013 verstarb. Konzipiert ist die Schau von seiner Witwe Elke Lang. Die freie Mitarbeiterin der Märkischen Oderzeitung hat zum Thema auch ein Buch veröffentlicht. Wie die Ausstellung trägt es den Titel „Vom Briefkasten in den Papierkorb“. Eine Überschrift ist das, die für die meisten Menschen zutreffen mag. Man erhält eine Einladung zu einer Veranstaltung, man geht hin oder auch nicht, und danach wird das scheinbar nutzlos gewordene Schreiben entsorgt.

Lothar Lang handhabte es ganz anders. Der „Kunstpapst der DDR“, als der er nach Aussage seiner Witwe früher bezeichnet wurde, bewahrte die Schreiben auf, wissend um deren Individualität und künstlerischen Wert. Einen „Riesenstoß“ derartiger Einladungen fand Elke Lang in seinem Nachlass. Sie stammen aus den Jahren 1964 bis 1989, aus der DDR und auch aus der BRD. Als Autor der Zeitschrift „Die Weltbühne“ durfte Lothar Lang auch in den Westen reisen. Für ihr Buch hat Elke Lang 72 der vielen Karten ausgewählt.

Unter den Absendern finden sich bekannte Namen. Hannah Höch etwa, die 1965 in die Galerie Nierendorf in West-Berlin einlud, die Irin Elizabeth Shaw, die 1970 in der Galerie im Turm in Berlin-Ost ausstellte, und Gerhard Richter. Damals noch weit weniger prominent als heute, musste er sich 1969 noch mit der Galerie René Block in West-Berlin zufrieden geben, um seine Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anderes spielte sich in kleinen, versteckten und teilweise sogar illegalen Hinterhof-Ausstellungsräumen in der Hauptstadt der DDR ab. „Mein Mann hat Künstler gefördert, die in der DDR nicht anerkannt waren, weil sie sich nicht mit sozialistischen Themen beschäftigten“, sagt Elke Lang.

Nicht alle Einladungen konnte Lothar Lang annehmen, erzählt die Buch-Autorin. Aufbewahrt hat er die Briefe dennoch. Elke Lang versteht ihr Werk auch als persönliche Erinnerung an ihren verstorbenen Mann. In ihrem einführenden Essay im Buch schreibt sie, die Einladungen zeichneten auch ein Bild des Menschen, der sie bekommen und bei sich bewahrt hat. „In unserem Falle lassen sie erkennen, welche Künstler Lothar Lang besonders geschätzt, welche Kunstrichtungen und welchen gesellschaftlichen und künstlerischen Anspruch er vertreten hat.“

Die Ausstellung in Bad Saarow wird eröffnet am Sonnabend um 16 Uhr, in diesem Rahmen findet auch die Buchpremiere statt. Einführende Worte spricht der Schriftsteller Till Sailer aus Bad Saarow, an der Violine musiziert Elizabeth Balmas.

„Vom Briefkasten in den Papierkorb“, herausgegeben von Elke Lang, 24,50 Euro, erhältlich bei der Ausstellungseröffnung oder über E-Mai an elke.lang@freenet.de