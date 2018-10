In der Schulaula tanzt die Welt

René Matschkowiak

Frankfurt An der Grundschule Mitte ist in den vergangenen Wochen ein besonders Tanzprojekt entstanden. Jetzt führten es die Mädchen und Jungen vor den Eltern auf.

Es ist ein Riesengewusel in den Klassenräumen neben der Aula in der Grundschule Mitte. Kinder in Fantasiekostümen springen aufgeregt durch die Gegend. Zöpfe werden noch schnell geflochten und mittendrin sitzt Lehrerin Sylvia Truschel und schminkt ein Kind nach dem anderen.

„Ich bin heute alles“, sagt sie mit einem Lachen. Visagistin, Friseurin, aber eben auch jemand, der die Tränen trocknet. Schließlich wird schon den ganzen Tag geübt für die große Vorführung der Tanzshow „Kinder einer Welt“ am Abend. Da kann freilich auch mal etwas schief gehen. Das ist zum Glück aber nicht die Regel bei diesem Riesenprojekt.

Im Rahmen der Unesco-Arbeit der Schule wurde das Schulgebäude, in dem sonst üblicherweise Mathe und Deutsch unterrichtet werden, eine Woche lang zur Tanzschule. Natürlich gab es auch weiterhin normalen Unterricht, sagt die verantwortliche Lehrerin Liane Horny. Alle Klassen sind eingebunden. Das Ergebnis des Trainings wird an drei Abenden den Eltern, Großeltern und Freunden mit einer großen Tanz-Revue präsentiert. Den Beginn machten am Mittwoch alle A-Klassen.

Auf die Idee, so ein gewaltiges Unesco-Projekt an die Oder zu holen, hatte Liane Horny bei einer Zusammenkunft mit anderen Unesco-Schulen. „Da erzählten Lehrer aus Potsdam davon“, erinnert sie sich. Ihre Idee traf auf breite Unterstützung. Viel Geld etwa gab der Förderverein der Schule dazu. Den Rest bezahlten die Eltern mit den Eintrittskarten am Abend.

Eine Woche nach Frankfurt gekommen ist für das Projekt Kerstin Kurrat mit ihrem Team der Showtanzschule Kurrat aus Teltow. Die ehemalige Weltklasse-Turnerin und Olympiadritte im Jahr 1976 ist der Ruhepol vor der Veranstaltung. Noch fünf Minuten vor der Eröffnung näht sie an einem Kostüm. „Wir haben hunderte Kostüme zu allen möglichen Themen auf Lager“, erzählt sie. Angeschafft für TV-Produktionen oder für Stadtfeste. Die sollten nicht ungenutzt liegen bleiben und so sei sie auf dieses Schulprojekt gekommen, zumal Showtanz eben zu ihrem Fachgebiet gehört. Wenn man die Begeisterung der Kinder sieht, keine schlechte Idee. „Selbst die Jungen, die ja etwa in der fünften Klasse vielleicht andere Gedanken haben als zu tanzen, machen begeistert mit“, so Liane Horny.

Cennet, Joel und Jamie stehen in einer Ecke und warten auf ihren Auftritt. Mit ihren Kostümen stellen sie Ungarn dar. „Es war wirklich cool und besser als gedacht“, sagen sie. Ganz begeistert waren sie bei der Projektvorstellung nicht, geben sie zu. Bei den Mädchen dagegen war die Tanzbegeisterung von Anfang an da. Jasmina und Leonie etwa sind gerade eingeschult worden und stecken in afrikanischen Kostümen. Ihre Aufregung könnte kaum größer sein.

„Die Schüler können auf diese Weise ferne Länder kennenlernen und es fassen sich beim Tanzen auch mal Kinder an die Hand, die sonst nichts miteinander zu tun haben wollen“, so Liane Horny. Die Begeisterung jedenfalls springt schnell auf die Eltern über. Nach den Tänzen gibt es großen Jubel und Dutzende Handys werden zum Filmen in die Luft gereckt. Österreich tanzt, Afrika, Berlin, eben fast die ganze Welt in der Aula der Grundschule Mitte.