Erste Pläne für Neugestaltung des Schützenparks

Müllrose (MOZ) Während der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung sind am Dienstagabend die ersten Vorstellungen für die Umgestaltung des Schützenparks in einen wirklichen Park vorgestellt worden.

„Das Wort Park bezeichnet nach den Regeln der Gartenkunst gestaltete größere Grünflächen, die der Verschönerung und der Erholung dienen.“ So ist es auf der Internetplattform Wikipedia zu lesen. Der Schützenpark in Müllrose ist im Sinne dieser Definition kein Park. Weil er mit Wildwuchs überwuchert ist, weil Bäume irgendwann nach Gutdünken und ohne wirklichen Plan gepflanzt worden sind, weil Wege irgendwo im Nichts enden und es keine echten Sichtachsen gibt. „Wir haben hier überwiegend waldartigen Bestand“, schätzt denn auch Uwe Krauter ein.

Der diplomierte Garten- und Landschaftsgestalter ist von der Stadt Müllrose damit beauftragt worden, ein Konzept für eine Aufwertung und Umgestaltung des Schützenparks zu erarbeiten. Am Dienstagabend stellt er den aktuellen Arbeitsstand während der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor. Und dass das Thema die Müllroser bewegt, erkennt man schon daran, dass ungewöhnlich viele interessierte Bürger ins Rathaus gekommen sind, um diese Vorstellung zu verfolgen.

„Wir haben es hier gegenwärtig eher mit einem Wald als mit einem Park zu tun“, nennt Uwe Krauter die Ausgangslage. „Unser Ziel ist es, die Parkanlage als Erholungsort aufzuwerten.“ Ganz wichtig sei dabei die Verbesserung der Verkehrssicherheit – gerade nach den Erfahrungen der erheblichen Sturmschäden im Herbst vergangenen Jahres.

Der Garten- und Landschaftsgestalter hat den Zustand des Schützenparks analysiert und betont: Der Anteil „spontan gewachsener Pflanzen“ (also des Wildwuchses) ist besonders hoch. Der Baumbestand ist überwiegend waldartig, es gibt viele spontane Neupflanzungen (also Pflanzungen, die ohne Blick auf das Gesamtbild vorgenommen worden sind), der Pflegezustand etlicher Bäume und anderer Pflanzen ist nachlässig. Die Sturmschäden seien auch auf einen mangelhaften Pflegezustand der Bäume zurückzuführen.

Insgesamt 215 Bäume hat Uwe Krauter bisher im Schützenpark erfasst. Darunter sind besonders viele Eichen und Linden. Bei 58 Bäumen sei eine Kronenpflege erforderlich. 21 Bäume sollten sofort gefällt werden – nicht weil sie krank sind, sondern weil sie andere Bäume in deren Wachstum behindern.

Worauf der Fachmann hinweist: Es gibt im Schützenpark zwar mehrere Staudenflächen. „Diese sollen einen Park verschönern und sind sehr pflegeintensiv. Im Schützenpark befinden sie sich aber in Bereichen, die schwer erreichbar sind.“

Kennzeichen einer gestalteten Parkanlage sind ein durchdachtes Wegesystem und Sichtachsen. Uwe Krauter hat beides in Müllrose untersucht. Ergebnis: Es gibt starken Verbesserungsbedarf. Qualitativ sind die Wege in einem guten Zustand, schätzt er ein. Allerdings hat das Wegesystem Löcher. So endet der Weg vom Zugang Jahnstraße her auf dem Wirtschaftshof des Schützenhauses, statt um diesen herumzuführen. Weiterhin fehlt ein Weg vom Parkzugang Jahnstraße vor das Schützenhaus, wo ein Halbkreis geschlossen werden könnte. Von der Mixdorfer Straße aus sollten, so sein Vorschlag, zwei Zugänge entwickelt werden – unter anderem von den Buswartehäuschen aus. Zum Thema Sichtachsen stellt der Fachmann fest: Es gibt zwei, jeweils an den beiden Hauptwegen entlang. Diese sind allerdings so angelegt, dass das Schützenhaus am Ende der Achsen gar nicht zu sehen ist. Uwe Krauter schlägt vor, die Sichtachsen zu lichten und eine dritte Sichtachse zwischen Schützenhaus und Gildebaum neu zu schaffen.

Letztlich schlägt der Garten- und Landschaftsgestalter vor, den Schützenpark aufzuteilen in verschiedene Bereiche: einen intensiv gestalteten (zwischen den Hauptwegen zwischen Festwiese und Schützenhaus), mehrere extensiv gestaltete und Bereiche für waldartige Gestaltung (an den Rändern im Norden, Süden und Westen). Dazu kommen die Festbereiche und der Spielplatz. Für die Umgestaltung veranschlagt Uwe Krauter einen Zeitraum von etwa zehn Jahren.

Die Präsentation mit allen Vorschlägen ist veröffentlicht im Internet, www.amt-schlaubetal.de