Langzeitbeobachtung ostdeutscher Lebensläufe

Raymund Stolze

Hoppegarten Da die Reihe „Einfach sehen!“ von Gemeindebibliothek und der Gruppe mach art im Hönower Bürger-Verein 2018 unter dem Motto „Lebensläufe“ steht, war für die Veranstalter ein Abend mit den Kindern von Golzow gesetzt. Die Idee zu der Chronik einer Landschulklasse aus dem Oderbruch hatte Karl Gass (1917 bis 2009), der zu den wichtigsten Dokumentarfilmern in der DDR gehörte. Das Projekt vertraute er Winfried Junge an, der drei Jahre sein Assistent war. Der damals 26-Jährige begann unmittelbar nach dem Bau der Mauer 1961 mit den Dreharbeiten zu „Wenn ich erst zur Schule geh“.

Dass für ihn mit diesem 13-minütigen Werk in Schwarzweiß eine scheinbar unendliche Geschichte beginnen sollte, war damals nicht abzusehen. Bis 2007 verfolgte Junge mit seiner Frau Barbara die Lebensläufe von 18 ehemaligen Schülern in der ältesten Langzeitbeobachtung des internationalen Films. Auf Leinwand und Bildschirm sind das über 42 Stunden, die die authentische Geschichte von Menschen einer Generation widerspiegeln, die in der DDR aufwuchsen und seit 1990 Bürger der BRD sind.

Bereits 1985 schaffte es „Lebensläufer“ ins Rekordebuch „Guinness Film, Fact & Feats“. Zehn Jahre später ist der Film „Lebensläufe – Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts“ (1980) laut einer internationalen Umfrage mit „Lebensläufe“ (1980) einer der 100 wichtigsten Filme in 100 Jahren deutschen Kinos.

Am 19. Oktober, 20 Uhr, werden nun im Gemeindesaal Filme von 1961-1975 gezeigt. Danach stehen die Regisseure Rede und Antwort. Sein Kommen hat auch Golzows Bürgermeister Frank Schütz zugesagt, der über die neuen Kinder von Golzow berichten kann. Eintritt ist frei. (rs)

Platzreservierungen bis 18. Oktober per Mail unter raymund.stolze@t-online