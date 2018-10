Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Rund 50 Kinder und Eltern sind am Donnerstagnachmittag zu einem Kinder-Orgelkonzert auf die Empore der Genezareth-Kirche in Erkner gekommen. Unter dem Titel „Kater Benno entdeckt die Orgel“ gaben Erkners Kantorin Karen Schubert und Fürstenwaldes Kirchenmusikdirektor Georg Popp eine spielerische, humorvolle und kindgerechte Einführung in die Geheimnisse des wichtigsten Instruments der Kirchenmusik. Als Kater Benno agierte eine Plüschfigur, der Karen Schubert ihre Stimme gab und die im Rahmen einer erfundenen Geschichte pausenlos naive Fragen stellte. Zum Beispiel die, ob hinter dem Schild mit dem Titel „Trompete“ eine gleichnamige Familie wohne. Gemeint war natürlich der Knopf des einschlägigen Registers.

Zu der knapp dreiviertelstündigen Veranstaltung gehörten natürlich zahlreiche Orgelstücke, von Johann Sebastian Bach bis zur Fanfare der Eurovision, und Lieder zum Mitsingen, von „Alle Vögel sind schon da“ bis „Happy Birthday“. Einmal im Jahr erarbeiten Karen Schubert und Georg Popp ein solches Konzert mit einer Tierfabel und führen es dann an verschiedenen Orten im Kirchenkreis auf.(je)