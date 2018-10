Dorffriseursalon bietet Entschleunigung

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Mehr als sieben Meistergenerationen, über 200 Jahre Tradition — das wird in Neutrebbin bei den SchwefelFriseuren gepflegt. Das Mutterhaus des Geschäftes wird nun bis zum 1. Dezember gründlich saniert und erneuert. Daniel Schwefel investiert dort rund

150 000 Euro.

Dem weiß verputzten Haus an der Neutrebbiner Hauptstraße sieht man das Alter gar nicht an. Es birgt aber eine der längsten Barbier- und Friseur-Traditionen Brandenburgs. Mit der Trockenlegung des Oderbruchs im Jahre 1753 und der Ansiedlung von Familien, die verschiedene Berufe ausübten, entstand ein neuer Landstrich. Am 17. Juni 1776 heiratete der Kolonist Johann-Heinrich Schwefel aus Knutschlag nahe Zehdenick in Neutrebbin und wurde dort ansässig. Der älteste Sohn, Johann-Jacob Schwefel, geboren 1777, ging dem Berufszweig Barbier nach. Der angenommene Gründungsmonat des ersten Salons Schwefel ist der Juli 1797.

Die Baustelle, in die Meister Schwefel das Mutterhaus seiner Firma verwandelt hat, offenbart viel von der Geschichte des Familienbetriebes. Ursprünglich gab es nur zwei Stuben im Ladengeschäft, der Rest gehörte zur Friseurwohnung. „Wir haben sogar eine alte Tür entdeckt, durch die es von der Wohnung direkt in den Salon ging“, erzählt Daniel Schwefel. Seine Tante, die im Haus gegenüber wohnt, kann sich noch an diesen Zuschnitt der Räume erinnern. Die alten Holzbalken kommen zum Vorschein, ausgefacht mit Lehm, Stroh und Schilf. Ein uriger, aber nur kurzzeitiger Anblick. Die Pläne des Meisters gehen dahin, dass dort, im historischen Ambiente, ein hochmoderner Friseursalon entsteht. Schwefel bedauert selbst, dass nach dem Abschluss der Arbeiten kaum noch etwas vom Fachwerk zu sehen sein wird. Doch die Räume werden ganz anders wirken als in der Vergangenheit. Es gibt neue Durchblicke und Verbindungen.

Bis zum Eröffnungstermin am 1. Dezember wirbeln die Vertreter verschiedener Gewerke in den Räumen. Katrin Balke ist dabei, die Wände des künftigen Empfangsbereiches zu glätten. Die Malermeisterin übernimmt die Farbgestaltung. Udo Herta aus Wriezen wird für einen nahezu barrierefreien Fußboden sorgen. Lediglich ein kleiner Absatz zum Herrensalon und Perückenstudio bleibt.

Die Barrierefreiheit beschäftigt den Meister auch in Hinblick auf die Eingangstreppe. Dies werde zwar nicht in dieser Bauphase in Angriff genommen, soll aber in Zukunft so gestaltet werden, dass man auch bequem mit Rollator in den Salon kommen kann.

Die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des Salons, neben den Bekannten und Vertrauten wird es auch wieder eine Auszubildende geben, werden sich im Zuge des Umbaus deutlich verbessern, sagt Daniel Schwefel. Zwei Kundenplätze im Herrenbereich und vier im Damensalon entstehen. Gewaschen wird an einem zentralen Platz mit „Rückwärtswaschbecken“. Das Handwerk wird für die Kunden transparenter: „Wir wollen in einem Farbmixatelier zeigen, wie die Haarfarben entstehen. Auf einem Bildschirm wird über neue Produkte, Modelle und Ideen informiert“, erklärt er. Indessen sind Mitarbeiter von Firmen aus der Region dabei, die Stromleitungen zu erneuern, die Sanitärräume für Personal und Kunden einzubauen.

Der Salon soll zu einem Ort der Entspannung und Entschleunigung werden. Der Aufwand dafür ist groß. Ein Jahr lang tüftelten Schwefels an den Plänen für den 150 000 Euro teuren Umbau. Und das für einen Dorffriseur? Daniel Schwefel ist das schon oft gefragt worden. „Andere Geschäftsführer hätten hier in Neutrebbin den Laden sicher dicht gemacht und alles in den Wriezener gesteckt. Aber für mich ist das hier ganz wichtig, für die ganze Firmenentwicklung“, betont er. In Neutrebbin hätten Bäcker und Fleischerei zugemacht. Es gebe aber wieder Zuzug von jüngeren Familien. „Diese Region hier wird sich entwickeln. Man kann das jetzt schon sehen“, ist er überzeugt. Der Umbau sei eine Investition in die Zukunft. Er selbst will einmal in der Woche in diesem Salon arbeiten.

Die Eröffnung beginnt am 1. Dezember um 14 Uhr. Ab 18 Uhr ist das Geschäft Gastgeber des Lebendigen Adventskalenders Neutrebbin, so dass sich alle in Ruhe den Salon anschauen können.