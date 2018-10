Planungsbüro räumt Fehler ein

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war eine bittere Pille, die der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt am Mittwochabend schlucken musste. Nicht nur der Fertigstellungstermin für die Sanierung der Bürgerschule und ihr Umbau zum Stadtarchiv verzögern sich um gut ein Jahr, auch die Kosten explodieren. Eine Million Euro zusätzlich muss die Stadt aufbringen, damit die Arbeiten weitergehen können. Am Ende empfahl der Ausschuss die Vorlage der Verwaltung mit sieben Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen und keiner Gegenstimme zum Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung am nächsten Donnerstag.

Doch der Ärger bei den Abgeordneten ist groß. „Wir können kein Abnick-Verein sein, der immer nur im Nachhinein über Kostensteigerungen informiert wird“, brachte es der Vorsitzende Frank Henke (Die Linke) auf den Punkt. Immerhin hatten die Stadtverordneten bereits im Dezember vergangenen Jahres Mehrausgaben in Höhe von 682.000.Euro grünes Licht erteilt. „Das kann man nicht liefern“, sagte Frank Henke an die Adresse der Verwaltung und des beauftragten Architektur- und Planungsbüros (AIB) aus Frankfurt.

Dessen Geschäftsführerin Susanne Hilgenfeld erläuterte die Gründe für den Mehrbedarf und die Bauzeitverlängerung. So sei die gesamte Bauablaufplanung schon wenige Wochen nach dem Beginn der Arbeiten durch einen Baustopp nach dem Fund schadstoffbelasteten Altputzes „zerbombt“ worden, betonte die Architektin. Der Zeitverlust sei nicht mehr zu kompensieren gewesen, Zusatzkosten für längere Standzeiten der Baugerüste eine direkte Folge.

Susanne Hilgenfeld räumte aber auch Fehler ihres Büros ein, die die Kosten in die Höhe getrieben haben. So sei es versäumt worden, den Plattformlift, der die geforderte Barrierefreiheit des öffentlichen Gebäudes gewährleistet, in der Kostenschätzung zu betrachten. Auch unterschiedliche Fußbodenhöhen seien zunächst nicht aufgefallen.

Hinzu kamen Baupreissteigerungen durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie erhöhte Angebotspreise. Letztere führten dazu, dass die Fassade des Hauses bis heute nicht denkmalgerecht verputzt werden konnte.(soj)