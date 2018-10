Meisterteam wackelt im neuen Wohnzimmer

Bettina Nürnberg

Ostprignitz-Ruppin Der Startschuss für Volleyball-Saison 2018/2019 auf Kreisebene ist erfolgt. Männer und Frauen haben ihren ersten Spieltag absolviert. Der Auftakt in der Mixed-Staffel erfolgt am kommenden Montag.

Bei den Frauen startete Meister SV 90 Neuruppin mit einem soliden, aber keineswegs überzeugenden 2:0-Erfolg gegen Eintracht Alt Ruppin in die neue Spielzeit. Jedoch waren die Fontanestädterinnen gleich in doppelter Hinsicht glücklich. In ihrer zweiten Saison konnten die neu formierten 90er-Damen endlich in ihrem neuen, eigenen Wohnzimmer, der Rosa-Luxemburg-Halle, ein Heimspiel bestreiten. Noch ohne eigene Trainings- und -halle hatte sich die Mannschaft um Trainer David Vogt in der Vorsaison den Meistertitel erschmettert. Nun klappte es mit der herbeigesehnten Trainingszeit in der Sporthalle der Rosa-Luxemburg-Schule, die zugleich auch Heimspielstätte ist. Große Unterstützung erhielt der 90er-Sechser darüber hinaus von der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: Netz, Trikots, Bälle sowie eine Taktik-Tafel wurden gesponsert.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Start nach Maß (9:2). Später war der Vorsprung gar auf 17:5 angewachsen. Gefährlich im Aufschlag und kompromisslos im Abschluss, der 90er-Sechser ließ die Alt Ruppinerinnen nicht ins Spiel kommen. Mit wachsendem Vorsprung ließ jedoch die Konzentration nach. Und Alt Ruppin kämpfte sich mit einer beeindruckenden Aufschlagserie von Bettina Treichel zurück ins Match. Nervosität machte sich beim 90er-Sechser breit. Der Vorsprung schmolz dahin. Trainer David Vogt nahm beim Stand von 22:16 eine Auszeit. Der erhoffte Effekt blieb aus, die Annahme wackelte weiterhin. Noch rechtzeitig fanden die Neuruppinerinnen zur anfänglichen Effektivität zurück, und Jessica Mehlitz erzielte mit einem wuchtigen Aufschlag den erlösenden Punkt zum 25:20-Satzgewinn.

Vom Druck befreit, ging es in Satz zwei. Alt Ruppin agierte überaus druckvoll. Beide Teams lieferten sich bis zum Stand von 18:14 aus Sicht des SV 90 ein ausgeglichenes Spiel. Zum Ende hin legte das Meister-Team eine Schippe drauf und schüttelte die zuvor gezeigten Unsicherheiten ab. Mannschaftskapitänin Katharina Kolz machte den Sack zu. Mit einer starken Aufschlagserie führte sie ihren Sechser zum 25:16-Satzgewinn.

Kolz resümierte: „Durch den großen Vorsprung im ersten Satz ließ bei uns irgendwie die Spannung nach. Das darf uns nicht passieren. Doch nun wissen wir auch, woran wir zukünftig arbeiten müssen. Heute freuen wir uns riesig über unseren ersten Heimsieg.“

Derweil feierten die MSV-Frauen am Dienstag einen 2:0 (17:25, 23:25)-Auftaktsieg beim VSV Gransee. Ohne Topspielerin Lea Ribbentrop, die sich nach einem im Juni erlittenen Kreuzbandriss noch in der Rekonvaleszent befindet, hielten die Granseerinnen gut mit. Im zweiten Satz sah es zunächst nach einem Debakel für das Heimteam aus. Ein zwischenzeitlich hoher Rückstand konnte jedoch noch geschönt werden.

SV 90 Neuruppin: Margitta Lorenz, Bettina Nürnberg, Katharina Kolz, Nora Anders, Ivonne Lorenz, Jasmin Schubert, Antje Schieferdecker, Jessica Mehlitz, Daniela Schulz

Eintracht Alt Ruppin: Bianka Berk, Antje Thiedemann, Bettina Treichel, Emma Berk, Christina Kunze, Hannah-Lisa Truschke