Entertainment an der Spree

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Mit einer Licht-Wasser-Show, Live-Musik und Führungen wird morgen das neue Entertainmentviertel an der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain eröffnet. Besucher können das neue Quartier mit Cafés, Kinos und Bowlingbahnen bei einem Tag der offenen Tür erkunden.

Die Dimensionen des neuen Ortes lassen sich am besten vom „260 Grad“ aus überblicken. Die Bar im siebten Stock hat nicht nur einen kupferbezogenen Tresen und Designermöbel auf Echtholzparkett, sondern auch einen 260-Grad-Panoramablick zu bieten. Von den Dachterrassen sieht man U-Bahnen über die Oberbaumbrücke tuckern. Dampfer speien Touristen an der East-Side-Gallery aus. Dazu viel Baustaub und halbfertige Neubauten an der Mühlenstraße.

Am Mercedes-Platz werden dagegen schon die neuen Granitplatten um die 32 jungen Platanen geputzt, die die Mitarbeiter der Baumschule Loberg mithilfe von Kränen in die vorgefertigten Löcher platziert haben. Zwischen den acht neuen Medientürmen mit bewegter Werbung ist schon die Bühne aufgebaut. Mit einem großen Fest soll der neue Stadtplatz vor der Mercedes-Benz-Arena, ehemals O2-World, am Sonnabend eröffnet werden. Gefeiert wird, dass die Ufo-artige Multifunktionshalle, die seit ihrer Eröffnung 2008 nach wechselnden Sponsoren benannt wird, in den vergangenen zwei Jahren vier Flügelbauten mit Kinos, Restaurants, Bars und Bowlingcenter bekommen hat.

Ein ganzes Amüsierviertel sozusagen, mit einer Bruttogeschossfläche von rund 70 000 Quadratmetern. Die neue, kleinere Verti-Music-Hall für 4500 Zuschauer wird schon heute Abend mit einem Jack-White-Konzert eingeweiht. „Mit dem Mercedes-Platz ist ein neuer Ort entstanden, an dem Menschen zusammenkommen und ihre Freizeit genießen“, sagte Mercedes-Benz-Chef Carsten Oder am Donnerstag bei einem Rundgang.

Einige Bistros in den Neubauten mit dunklen Klinkerfassaden haben jetzt schon geöffnet. Die ersten Gäste sind Veranstaltungsmanager und Bauarbeiter. Ein Großteil der rund 20 Läden wie „Loretta an der Spree“, der Burgerladen „Hans im Glück“ oder L’Osteria wird am Sonnabend öffnen. Etwas im Verzug ist man noch im UCI-Kino mit zwölf Sälen. Während im Foyer schon der Boden gewischt wird, hängen im zweiten Stock noch Kabel von der Decke. Die Sitze sehen aus wie Massagesessel in Einkaufszentren. Per Knopfdruck fährt die Fußlehne aus.

Ende Oktober soll hier auch Berlins zweiter IMAX-Saal eröffnen. Das kanadische Kino-System ermöglicht besonders helle und scharfe Projektionen auf besonders großen Leinwandflächen. Der Zuschauer soll sich fühlen, als wäre er Teil des Films. Wer etwas trinken will, kauft sich künftig am Tresen einen Becher und stellt sich an Automaten seine eigenen Softgetränke zusammen. „Es gibt 100 verschiedene Varianten, von der alten Cherry-Cola bis zu Spezial-Fanta“, erklärt Geschäftsführer Berhard Weik.

In der Bowling-World ist dagegen schon der Sekt kalt gestellt. Gebogene Ledersofas unter riesigen 50er-Jahre-Lampen laden vor den 28 Bahnen zum Chillen ein. In den separaten Lounges sollen künftig auch Konzerte, Comedy-Abende und Literatur-Wettstreits stattfinden.

Die Sandwiches mit gegrillter Hähnchenbrust und Avocado-Creme kann man auch auf der angeschlossenen Terrasse genießen. Von hier schaut man direkt auf das Fontänenfeld mit 32 beleuchteten Nebeldüsen, das am Sonnabend mit einer großen Licht-Wasser-Show eingeweiht werden soll.

Das Eröffnungsfest beginnt um 12 Uhr mit Touren hinter die Kulissen der Mercedes-Benz-Arena und der Verti-Music-Hall und Live-Musik. Um 19.45 Uhr startet die Licht-, LED- und Wasser-Show mit abschließendem Feuerwerk. Ab 20 Uhr gibt es eine kostenlose Radioeins-Party in der Verti-Music-Hall.