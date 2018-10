Herzfelder wollen Gesellschaftshaus zurück

Uwe Spranger

Herzfelde (MOZ) In Herzfelde soll das „Gesellschaftshaus“ wieder auferstehen. Der Name des bekannten Restaurants an der Hauptstraße steht jetzt als Arbeitstitel für die geplante Sanierung der Mehrzweckhalle, die einst der Saal des Lokals war.

Seit Längerem macht die derzeit vor allem für den Sport genutzte Halle Probleme. Immer wieder gab es bei Regen Wasserschäden durch ein undichtes Dach. Und zuletzt die Aussage der Verwaltung, dass da mit kleinem Aufwand nicht mehr viel zu machen, das Dach vielmehr irreparabel sei. Bürgermeister André Schaller blieb auch bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung bei dieser Einschätzung und widersprach damit der Meinung von Handwerkern und Bürgern aus dem Ort, die sich ebenfalls das Dach angesehen hatten. Es regne an mehr Stellen rein, als dabei untersucht wurden, sagte Schaller. Die Frage sei, wie lange man das Haus so halten könne.

Nun tut sich zumindest ein Weg auf, wie das Gebäude in Schuss gebracht werden kann. „Wir wären froh, wenn wir mal was für Herzfelde tun könnten“, äußerte Grit Körmer von der Lokalen Aktionsgruppe Märkische Seen, die über die Vergabe von Fördermitteln aus verschiedenen Programmen mit entscheidet. Sie war eigens eingeladen worden, um Fördermöglichkeiten zu erläutern.

Zum einen gebe es da die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), informierte sie. Der Zugang sei gerade erleichtert worden. Wenn allerdings die Mittel alle sind, werde das Projekt abgelehnt.

Sicherer gehen könne der Ort beim Programm Leader, das aus EU-Töpfen gespeist wird. Das Budget sei da. Um aber an dieses Geld zu kommen, müsse ein Auswahlverfahren durchlaufen und eine Mindestpunktzahl erreicht werden, die unter anderem durch die benötigte Summe – je mehr Geld gebraucht wird, desto weniger Punkte werden veranschlagt – und durch die vorgesehene Nutzung, also den Effekt für das Dorf, beeinflusst wird. Als positive Beispiele wurden das Bürgerhaus Bruchmühle und das Projekt Dorfkonsum Lichtenow genannt.

Jörg Zähler von Glück auf Rüdersdorf machte deutlich, dass die Sportler die Halle unbedingt erhalten wollen. Schließlich gebe es in der Gemeinde mehr Bedarf als Hallenzeiten. Der Kreissportbund steht ebenfalls hinter dem Vorhaben. Ansonsten werde das alte Gebäude, das vor etwa 20 Jahren um einen Sanitärtrakt ergänzt wurde, vormittags von Kita-Kindern genutzt, bisweilen von Vereinen für Feiern, so Ortsvorsteherin Gesa Soballa. Die Auslastung liegt laut Bürgermeister bei 50 bis 60 Prozent – für ein Objekt ohne Schulsport ein guter Wert, bescheinigte er. Allerdings werde eine nur sportliche Nutzung nicht reichen, machte Grit Körmer deutlich. Zum Beispiel könnten Sprechstunden von Pflegediensten oder Ähnlichem als Beitrag zur „Versorgung“ integriert werden.

Anita Pawlak vom Heimatverein erinnerte daran, dass die Halle der einzige große Raum für Veranstaltungen sei. In den früheren Tanzsaal passten immerhin rund 200 Personen und damit deutlich mehr als heute in die Aula im Gemeindezentrum. Bei Vorträgen oder anderen Angeboten würde man gern mehr Gäste unterbringen, berichtete sie und brachte deshalb auch die alte Bezeichnung „Gesellschaftshaus“ wieder ins Spiel. Weitere Ideen könnten von den Herzfeldern selbst gesammelt werden, zum Beispiel bei einem Termin vor Ort. Eine entsprechende Einladung soll vorbereitet werden.

Schaller machte zudem klar, dass die Gemeindevertretung von dem Projekt überzeugt werden müsse. Die in Aussicht stehenden 75 Prozent seien zwar eine „Super-Förderung“, dennoch bleibe ein Eigenanteil der Gemeinde. Zwar seien statt 80 000 Euro Abrisskosten für die Halle wieder 400 000 Euro als Investition in der Haushaltsplanung für 2020, aber die sei noch nicht beschlossen. Er schlug vor, als Basis von Fachleuten ein ordentliches Projekt machen zu lassen. Eins stehe für ihn fest: nur mit entsprechender Förderung sei eine Sanierung auch realistisch.