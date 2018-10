Gedenkstein für Opfer und Helfer

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Auf der Grünfläche an der B167, an der Zufahrt zum einstigen Bahnhof, erinnert jetzt ein Gedenkstein an das Zugunglück, das sich dort am 27. Juni 1977 ereignet hat. Es kostete 29 Menschen das Leben. Zur Einweihung kamen Angehörige der Opfer, Augenzeugen und Retter.

Nichts habe in Lebus mehr an das schlimmste Unglück der jüngeren Geschichte erinnert. Den alten Bahnhof gibt es nicht mehr. „Und die Zeitzeugen werden immer weniger.“ So begründete Günter Fehling, der Vorsitzende des Heimatvereins Lebus, am Mittwochnachmittag vor den zahlreichen Teilnehmern der Einweihungszeremonie das Engagement seines Vereins für den Gedenkstein.

Eigentlich sollte der im vorigen, dem 40. Jahr nach der Tragödie, aufgestellt werden. Doch die Klärung vieler Formalitäten und die Sicherung der Finanzierung nahmen mehr Zeit in Anspruch. Günter Fehling dankte den Spendern, ohne deren Unterstützung der vom Frankfurter Steinmetz Dirk Hammerschmidt angefertigte Gedenkstein nicht möglich gewesen wäre.

Für Grit und Frank Jachmann indes war die Verspätung eine Art Fügung des Schicksals. Grit Jachmann ist die Schwester eines Opfers des Zugunglücks. Ihr damals zehnjähriger Bruder war eines der Schulkinder aus Zwickau, die mit dem Zug ins Ferienlager an die Ostsee wollten. Sie saßen ganz vorn, als es in jener Nacht, gegen 0.30 Uhr, zum frontalen Zusammenstoß eines Güterzuges mit dem Personenzug voller Ferienreisender kam.

Ihren Bruder hat die heute in Pirna lebende Grit Jachmann nicht gekannt. Sie ist ein Jahr nach dem Unglück geboren, von dem ihr die Eltern später erzählt haben. In Lebus war Grit Jachmann noch nie – bis zu diesem Jahr.

„Wir haben im Sommer am Helenesee Urlaub gemacht, ohne zu wissen, dass Lebus ganz in der Nähe ist. Dann haben wir den Ortsnamen auf einem Schild entdeckt und sind hin gefahren“, berichtete Ehemann Frank am Rande der Einweihungsfeier. Am alten Bahnhof trafen sie ausgerechnet auf Paul Zander. Der Lebuser Kfz-Altmeister, einst Lehrausbilder bei der Bahn, war als Anwohner des Bahnhofs einer der ersten Retter, die den Verunglückten damals zu Hilfe eilten.

Auch an sie, die zahlreichen Helfer aus der Region, erinnert der Gedenkstein, den Günter Fehling, Stadtchronist Manfred Hunger und der Lebuser Bürgermeister Peter Heinl am Mittwoch feierlich enthüllt haben. Musiker aus dem Lebuser Posaunenchor spielten dazu.

Paul Zander mahnte angesichts der Tatsache, dass menschliches Versagen die Hauptursache des Lebuser Zugunglücks war – ein Weichenwärter hatte den Urlauberzug im Stellwerk Booßen aufs falsche Gleis gelenkt – höchste Sorgfalt auch heute bei allem im Bahnverkehr Tätigen an. Peter Heinl gab der Hoffnung Ausdruck, dass finanzielle Erwägungen niemals vor Sicherheit gehen.

Für Stadtchronist Manfred Hunger hat es in jener Nacht vor 41 Jahren ein „schicksalhaftes Zusammentreffen unglücklicher Umstände“ gegeben. Der Mallnower Andreas Weber zeigte zu Hungers Bericht über die Ereignisse in jener Nacht ein großes Schwarz-Weiß-Foto mit einer Trümmerlandschaft.

Unter den Teilnehmern der Einweihungzeremonie war am Mittwoch mit Ulrich Drewlo aus Frankfurt auch ein Überlebender der Zugunglücks. Er war damals als Betreuer einer Kindergruppe im hinteren Bereich des Personenzuges an Bord – und blieb unverletzt.

Nach der Enthüllung des Gedenksteins ehrten die Anwesenden die Opfer des Zugunglücks mit einer Gedenkminute. Günter Fehling dankte der Bahn AG, die das Gelände für den Stein bereit gestellt hat.

Im vorigen Jahr hatte es anlässlich des 40. Jahrestages der Tragödie unter anderem einen Filmdreh im Auftrag des MDR in Lebus gegeben. An Originalschauplätzen, wie dem Bahnhof und Kulturhaus der Oderstadt hatten zahlreiche Freiwillige aus der Region als Komparsen Szenen des Geschehens, vor allem den Einsatz der Retter nach dem Unglück, nachgestellt.