Jörg Kühl

Goyatz (MOZ) Bei den jährlichen Leichhardt-Konferenzen – die jüngste fand am Mittwoch in Goyatz statt – geht es immer darum, Schüler im Sinn des in Trebatsch geborenen Naturforschers und Geografen Ludwig Leichardt (1813-1848) zu inspirieren. Dafür lobt das Amt Lieberose/Oberspreewald, unterstützt vom Bildungsministerium, jährlich den Ludwig-Leichhardt-Preis aus. In diesem Jahr wurden acht Projekte gewürdigt. Die Präsentation der Projektarbeiten hat den Besuchern der Konferenz auch in diesen Jahr große Freude bereitet. Leichhardts privates und wissenschaftliches Leben als animierte Kurzfilme, gedreht auf der Wiese und in einem ausgestalteten Pappkarton: Dieses, im Kunstunterricht erarbeitete Projekt von Achtklässlern der Ludwig-Leichhardt-Oberschule Goyatz errang in der Sektion der weiterführenden Schulen den ersten Preis und 400 Euro. Preiswürdig bei den „Weiterführenden“ war auch das Leichhardt-Domino, ein Einzelprojekt der Siebtklässlerin am Beeskower Rouanet-Gymnasium, Lene Henning. Die junge Trebatscherin hatte Begriffe, die mit Leichhardt zu tun haben, getrennt, sodass sie als Dominohälften wieder zusammenzusetzen sind.

Bei den Grundschulen errang die Ludwig-Leichhardt-Schule Tauche den mit 300 Euro dotierten ersten Preis. Die Klassen 5 und 6 hatten aufgemalt, wie sich Deutschland in den Jahreszeiten verändert. Ebenso hatten es die australischen Partner gemacht, sodass der Lerneffekt herauskam: In Australien feiert man Ostern im Herbst und Weihnachten im Sommer. Die Taucher Grundschule erhielt auch den zweiten Preis für das Projekt „Expertenkreis“. Dabei macht sich jeder teilnehmende Schüler über ein Thema, das ihm am Herzen liegt, intensiv schlau und gibt sein Wissen möglichst lebendig vorgetragen an seine Klassenkameraden weiter. Ausgezeichnet wurde auch das Projekt „Leporellos“ der Klasse 2b der Grundschule an der Stadtmauer in Beeskow. Die Schüler hatten sich mit australischen Kinderbüchern beschäftigt. Außerdem war das Buch „Leos Traumreise“ von Alexandra Liese, eine Geschichte, die die Freundschaft eines deutschen Jungen mit einem Aboriginee zum Thema hat, Vorlage für ein weiteres Leporello. Die Ergebnisse ihrer Recherchen sind in Bild- und Textform in Klappbroschüren präsentiert. Ebenfalls preiswürdig erschien der Jury das Projekt „Museumskoffer“ der Klasse 6b der Grundschule an der Stadtmauer Beeskow Die Schüler befüllen seit vorigen Schuljahr einen stilechten Pappkoffer mit Büchern, Spielen und Materialien zum Thema Leichhardt und Australien.(jök)