Zaun auf dem Friedhof wurde repariert

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie haben es jetzt nicht mehr so leicht, auf den Inselfriedhof in Eisenhüttenstadt zu kommen. Die Rede ist von Wildschweinen. Der kaputte Zaun ist nämlich in der Vorwoche beseitigt worden, teilte die Stadtwirtschaft am Donnerstag mit.

Grün ist er, der Zaun des Anstoßes auf dem Inselfriedhof. Bereits im August war dort an einer Stelle hinter dem Friedhofsgebäude ein Schaden festgestellt worden. Ende der vergangenen Woche wurde dieser behoben – kurz nachdem die Märkische Oderzeitung in dem Beitrag „Schießen ist zu gefährlich“ geschrieben hatte, dass es dort noch immer einen Zugang für die Schwarzkittel geben würde, sich seit Sommer nichts getan habe. „Von der Stadtverwaltung wurde die Reparatur zeitnah beauftragt“, betont Simone Kuntzagk von der Stadtwirtschaft und sie fügt hinzu: „Dass die Wildschweine durch ein Loch gekommen sind, ist so auch nicht richtig. Der untere Spanndraht war auf etwa 100 Meter Länge hochgedrückt, sodass hier eine umfassende Befestigung durch Bodenanker nötig wurde und neuer Spanndraht auf der gesamten Länge eingezogen werden musste.“ Dass die Reparatur für den 5. Oktober geplant war und auch ausgeführt wurde, habe die Kollegin der Friedhofsverwaltung beim Anruf der MOZ am 2..Oktober nicht wissen können, erklärt die Prokuristin der Stadtwirtschaft. Irgendwie lief wohl alles nahezu parallel ab. Sei es drum: Der Zaun, der einigen ein Dorn im Auge war, ist nun repariert.

„Mit Wildschweinen hatten wir hier zum Glück nie ein Problem“, erklärt ein älterer Herr, der am Nachmittag mit seiner Frau auf den Inselfriedhof geht und erfährt, dass der Zaun in Ordnung gebracht wurde. „Aber trotzdem ist das traurig hier.“ Auf die Frage, warum er das so sehe – auf den ersten Blick erscheine doch alles noch schön grün – sagt er: „Es ist alles so ungepflegt.“ „Hier kommt doch niemand mehr rum.“ So ist zumindest sein Eindruck. Natürlich gebe es auch einzelne Gräber, um die sich die Angehörigen schlicht nicht mehr kümmern, meint er. „Aber der Allgemeinzustand, der war schon mal besser.“ Dann zieht er mit mit seiner Frau von dannen, vorbei an einem leer stehenden Flachbau und der Trauerhalle.

Eine Handvoll Menschen sind bereits im vorderen Bereich des Inselfriedhofs zu sehen. Sie gießen, harken und gestalten die Gräber um. Ruhig ist es. Die Vögel zwitschern. Und im Gegensatz zu vielen Grünflächen in der Stadt, liegt rund um die Hauptwege kein Alltagsmüll herum. Auf einigen Wegen sind sogar Spuren von Harken zu sehen.

Doch genau diese Friedhofswege bemängelt eine Frau, die liebevoll das Grab eines Angehörigen in Ordnung bringt. „Hier geht es ja noch“, sagt sie, „aber gehen Sie mal weiter hinter, da bestehen die Wege fast nur noch aus solchen Steinen.“ Sie zeigt auf teilweise handtellergroße Steine, die mal mehr, mal weniger stark aus dem Schotter herauslugen. Für Rollstuhlfahrer oder Herrschaften, die auf einen Rollator angewiesen seien, dürfte es kaum möglich sein, dort entlangzukommen. „Früher sah das anders aus, und ich komme schon seit Jahrzehnten her.“ Dass der Zahn der Zeit am Friedhof nagt, zeigt auch die Karte vom Lageplan am Eingang. Die steckt hinter so milchigem Glas, dass sie kaum zu entziffern ist.

Eine Dame, die in der Nähe der Kindergräber gerade mit einer Gießkanne unterwegs ist, zeigt sich dennoch versöhnlich: Mit Blick auf den reparierten Zaun sagt sie: „Gut, dass der jetzt wieder in Ordnung ist.“