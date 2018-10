Igor Steinle

Berlin (MOZ) Die Digitalisierung des Alltags bietet Hackern immer mehr Angriffsflächen. Cyberkriminelle finden zudem neue, lukrative Geschäftsmodelle. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will das BSI, die deutsche Cybersicherheits-Behörde, deswegen in den Rang von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz heben.

„Die Lage hat sich weiter zugespitzt. Und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass sich das zukünftig ändern wird.“ So beschreibt der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, die aktuelle Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Gestern stellte er gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) den neuen BSI-Lagebricht vor.

Beispielhaft für die Gefahrenlage ist für Seehofer dabei ein Cyberangriff auf das Auswärtige Amt: Ende vergangenen Jahres griffen Hacker eine Lernplattform der Hochschule des Bundes an, um sich von dort Zugang in das Netz des Außenministeriums zu verschaffen. Die Angreifer scheiterten und wurden vom BSI während des Angriffs zudem auf Schritt und Tritt beobachtet. Nicht nur dafür lobte Seehofer die deutsche Cybersicherheits-Behörde in höchsten Tönen: „Ich bin stolz, dass wir international mithalten können.“

Trotzdem bleibt „die Gefährdungslage weiterhin angespannt, sowohl für den Staat, für die Wirtschaft als auch für die Nutzer“, bilanzierte Seehofer. Schönbohm stützte diese Einschätzung, 800 Millionen Schadprogramme seien seiner Behörde mittlerweile bekannt. Pro Tag kämen etwa 390 000 neue Varianten hinzu. Seehofer warnte außerdem davor, dass sich nach wie vor Computer mit der Erpressungs-Software „WannaCry“ infizieren.

Neue Angriffsziele entstehen zudem mit der zunehmenden Vernetzung von Alltagsgegenständen wie Stromzählern und Heizungen oder auch von Medizinprodukten. So sei es gelungen, Herzschrittmacher oder Beatmungsgeräte zu hacken und umzuprogrammieren, schreibt das BSI in seinem Bericht. Gleichzeitig werde gerade bei solchen Geräten oft auf eine bessere Verschlüsselung verzichtet, etwa um Ärzten im Notfall einen raschen Zugriff zu ermöglichen.

Auch vom Smart Home und dem Internet der Dinge ist in diesem Zusammenhang ausführlich die Rede. So warnt das BSI aufgrund der unzureichenden Sicherheitsstandards der Geräte vor Einbrüchen, Datendiebstahl, Sabotage und Botnetzen. Eine Bedrohung ist seit dem Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin außerdem hinzugekommen: Der Diebstahl von Rechenleistung. So schwenken Cyber-Kriminelle immer öfter von Erpresser-Software wie WannaCry auf lukrativere Aktivitäten wie das heimliche Schürfen von Kryptowährungen auf fremden Computern um. Die Opfer blieben auf hohen Strom-Rechnungen für den erheblichen Energiebedarf sitzen.

Um solchen Gefahren in Zukunft effektiver begegnen zu können, will Seehofer das BSI „zum vierten großen Pfeiler“ in der deutschen Sicherheitsarchitektur machen. „Mir schwebt vor, dass das BSI in einem Zusammenhang gesehen wird mit dem Bundeskriminalamt, dem Verfassungsschutz und der Bundespolizei“, so der Innenminister. Erweiterte Befugnisse, mehr Personal und eine bessere Sachausstattung für die Bonner Behörde seien deswegen nötig.