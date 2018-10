Worte wie Schneeflocken

Uwe Stiehler

Beeskow (MOZ) Vielleicht war das so: Regina Hilber schlendert an ihrem ersten Morgen auf der Burg aus ihrer Klause. Das gleißende Licht der Frühsonne beißt ein bisschen in den Augen, die der neuen Burgschreiberin gern stattliche Bilder ihres neuen Wohnortes vorführen würden. Stattdessen starrt Regina Hilber auf einen Bauzaun und ein Dixiklo. „Schau in weg“, befiehlt sie sich, und „denk an dein eigenes“ – Klosett. Und: „Warte nicht auf das Angekommensein, sei selber das Ankommen.“ Regina Hilber beginnt ihren Aufenthalt als Burgschreiberin in Beeskow, indem sie den ersten Eindruck frisiert. Der zweite entführt sie nach Italien: „Ich sehe Beeskow und denke an Ferrara in der Emilia Romagna.“ Diese Sätze notiert sie in einem tagebuchartigen, sehr poetischen Album, in dem sie berichtet, wie Beeskow auf sie wirkt, wie sie sich herantastet an Ostbrandenburg und bis nach Cottbus, Frankfurt (Oder) und Berlin ausschwärmt.

Von Begegnungen, ihrer Arbeit und den Büchern, die die Autorin stützen, lesen wir. Bücher sind für sie Lebensmittel. Deshalb gehört die Beeskower Bibliothek zu den ersten Orten, an dem sie in der Fremde „partielle Heimeligkeit“ zu finden hofft, schreibt sie in ihrem literarischen Forschungsbericht, der natürlich von Anfang an zur Veröffentlichung bestimmt ist. Dieses Burgjournal erscheint nun unter dem Titel „Palas“ in der Edition Art Science. An diesem Sonnabend stellt die Autorin ihr neues Buch auf der Burg Beeskow vor.

Sie kehrt also zurück an den Ort, wo sie sich 2017/2018 für einige Monate im Bauch der Beeskower Burg, in deren Palas, eingerichtet hat. Wo sich ab und an der „Provinzwurm“ in die Autorin hineinbohrte und an dem sie schwerelose und bleierne Stunden durchlebte. Dem „Palas“ enthält sie auch die Eintrübungen nicht vor. Genauso wenig verschweigt sie die leise Komik, die das Holzschnitt-Pleinair auf der Burg für sie als Beobachterin hat, wenn Kultur auf Kulturbeutel trifft und sie die Art, wie sich die Künstler einem Thema unterwerfen sollen, an den Kunstunterricht in Österreich erinnert.

Ehrlich ist sie auch in der Enthüllung ihrer literarischen Manipulationen. Sie macht ihre Nachbarn, die im Burgturm nistenden Dohlen, zu Jungkrähen, weil die besser ins poetische Konzept passen. Sie schildert, wie bedrückend trist Frankfurt (Oder) auf sie wirkt, als habe sie die Stadt wie einen Zombie empfunden: nur Hülle, keine Seele.

Berlin dagegen kommt ihr zu übertrieben vor, der ganze Prenzlauer Berg erscheint ihr als Puppenstubenkindergarten. Sie mag die Stadt nicht, und schon gar nicht den „sackartigen Kleidungsstil“ der Berlinerinnen. Nach Lieberose will sie unbedingt, weil sie der liebliche Name dieses Ortes so entzückt. In Neuzelle trifft sie einen der Mönche, die dort 200 Jahre nach der Säkularisation ein neues Kloster gründen. In Branitz bummelt sie mit der Cottbuser Friedhofschefin durch den Park, zu dem Bildhauer Ehrhard Thoms hält sie Kontakt, den sie bei besagtem Pleinair kennenlernte.

Diese Begegnungen reihen sich wie eine Kettenreaktion aneinander. Regina Hilber lernt jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt.

Wiederholt bezieht sie in ihrer literarischen Landvermessung Stellung zur aktuellen Geschlechterdebatte und wundert sich, warum sie in Beeskow vergeblich nach Straßen sucht, die nach Frauen benannt sind, und in Berlin eine von Gentrifizierungswut getriebene Hochschule an ihrer Fassade ein blumiges Gedicht übermalen lässt, das nach dem Geschmack Regina Hilbers sich vor Frauen eher verneigt, als sie herabwürdigt. Die Autorin wird in ihrer Ablehnung dieser Vernichtung von Poesie sehr deutlich, deren knappe Sprache sie für große Kunst hält. Dabei schreibt sie im „Palas“ selbst Sätze von großer Zartheit.

Zu den Passagen, die man immer wieder nachschmecken möchte, gehört diese über ihre Lesung bei einem Lyrikfestival in der Slowakei: „Meine deutschen Worte werden im slowakischen Publikum wie dicke Schneeflocken lautlos niedergleiten, ungehört wird meine Sprache zu Boden rieseln, während ich, vollkommen entblößt und losgelöst vom Korsett meiner Lyrik, leere Blasen aufpuste.“

Regina Hilber: „Palas“, Edition Art Science, 128 S., 10 Euro; Buchpremiere mit Lesung und Gespräch: Sonnabend, 19 Uhr, Burg Beeskow