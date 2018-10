Kritik an AfD-Meldeportalen

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die AfD erntet heftige Kritik für ihre Meldeportale gegen Lehrer. Justizministerin Katarina Barley (SPD) spricht von „organisierter Denunziation“. Der Bundeselternrat sucht nach anderen Lösungen.

Denn tatsächlich gebe es ein Problem mit Lehrern, die gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Stephan Wassmuth, der Vorsitzende des Bundeselternrates, erinnert etwa an den Fall eines Reichsbürgers, der in Berlin Kinder unterrichtet hat. Eine Meldeplattform, wie sie verschiedene Landesverbände der AfD einrichten wollen oder bereits eingerichtet haben, lehnt Wassmuth jedoch ab. „Man muss doch miteinander reden und nicht übereinander“, sagte er dieser Zeitung.

Wassmuth rät: „Wenn es wirklich Probleme mit der Neutralität von Lehrern gibt, dann sollten sich Betroffene am besten an die Schulleitung und an den Elternbeirat wenden. Die stehen ihnen mit Rat und Tat beiseite.“

Die Hamburger AfD-Fraktion hatte zuvor die Internetseite „Neutrale Schule“ ins Leben gerufen. Dort können Nutzer Lehrkräfte melden, die ihrer Meinung nach gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und sich politisch geäußert haben. Andere Landesverbände – darunter auch Brandenburg – wollen dem Hamburger Vorbild folgen. Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski erklärte am Donnerstag, die Internetseite sei „eine Chance, Missstände nachhaltig zu beseitigen. Denn viele Eltern haben Angst, dass eine lehrerkritische Meldung bei der Schulleitung oder deren vorgesetzter Behörde Nachteile für ihr Kind nach sich zieht.“

Vonseiten der Politik gab es heftige Kritik an dem Vorstoß. Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn nannte die Plattform eine „beängstigende Entwicklung“. Sie habe das Ziel, Angst zu verbreiten. „Das schlimmste ist, dass hier Kinder instrumentalisiert werden.“

Justizministerin Katarina Barley nannte die Internetseite „ein Mittel von Diktaturen. Wer so etwas einsetzt, gibt viel über sein Demokratieverständnis preis.“ Helmut Holter (Linke), der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), sprach am Donnerstag im SWR von einem „No-Go“. „Was die AfD hier fordert, dass Kinder zu Denunzianten werden und Lehrer anschwärzen, geht gar nicht“, sagte der Thüringer Kultusminister. Holter hatte bereits zuvor das Thema Demokratieerziehung zum Schwerpunkt seiner Präsidentschaft erklärt. Die KMK tagt am Donnerstag und heute in Berlin und beschäftigt sich dabei unter anderem mit diesem Thema.