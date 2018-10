1.000 Euro für Rathenower Oberschule

Simone Weber

Rathenow ([]) Unter den sechs havelländischen Wirtschaftsförderpreisträgern 2018 sind drei aus dem Westen des Landkreises. Die Verleihung erfolgte am Mittwoch im Ribbecker Schloss.

Die PB ViGoods GmbH, Rathenow, erhielt den Preis in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten“. Gründer Benjamin Probst vertreibt erfolgreich über das Internet und in derzeit fünf Filialen E-Zigaretten, E-Shishas, E-Liquids sowie das passende Zubehör. In der Kategorie „Tourismus“ bekam die Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH mit dem Golf-Resort den Preis für ihr breites Angebot. Mit dem Jugendförderpreis wurde die Rathenower Duncker-Oberschule ausgezeichnet. Im Rahmen ihrer praxisnahen Berufsorientierung arbeitet die Bildungseinrichtung mit derzeit 145 Partnern aus Wirtschaft, sozialem Bereich und Tourismus zusammen.

Es war die 21. Auflage des Wirtschaftsförderpreises, ausgelobt durch den Landkreis. Jeder einzelne Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. „Wir verzeichnen in den letzten Jahren eine insgesamt äußerst positive wirtschaftliche Entwicklung im Havelland, speziell im vergangenen Jahr. Die Anfragen für größere zusammenhängende freie Gewerbeflächen können im Osthavelland derzeit nicht mehr befriedigt werden. Das Handwerk prägt die Wirtschaft im Havelland. 90 Prozent davon haben weniger als zehn Beschäftigte“, so Landrat Roger Lewandowski (CDU). „Neben Fachkräften werden zunehmend auch geringer qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Das drückt sich auch in weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen aus.“