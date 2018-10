Simone Weber

Rathenow Am 8. Mai 2009 wurde in der Kreisstadt das Bündnis für Familie Westhavelland unter Schirmherrschaft des Bürgermeisters gegründet. Im März 2016 wurde das Büro in der Berliner Straße 83 bezogen. Jetzt dekorierte die Rathenower Werbegestalterin Johanna Schulze (w&m Grafikatelier) die drei großen Schaufenster des ehemaligen Ladengeschäfts neu. Ein großer Schriftzug, das gut sichtbare Symbol des Familienbündnis und Streifen in dessen Farbe Grün weisen jetzt jedem Rat- und Hilfesuchenden besser den Weg. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) als Vermieterin spendierte dem Verein die neue Schaufenstergestaltung.

Das Büro des Bündnisses für Familie ist montags bis freitags zwischen 9.00 und 15.30 Uhr besetzt. Kontakt und Informationen gibt es per Telefon unter 03385/5191811 oder via Internet auf www.familie-im-westhavelland.de. An jedem letzten Dienstag im Monat lädt der Rathenower Seniorenrat von 10.00 bis 12.00 Uhr zur Sprechstunde in die Berliner Straße 83 ein.