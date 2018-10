„Plauderecke“ für Senioren

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Bereits seit vielen Jahren betreiben die Johanniter einen Seniorentreff in der Max-Herm-Straße 4 in Hohenstücken. Seit Kurzen nun unterstützt die Stadt diesen zentralen Treffpunkt finanziell, womit die Johanniter das Programm im Seniorentreff weiter ausbauen können. So werden in der „Plauderecke“ unter anderem Malkurse, Spielenachmittage, Sitzgymnastik, Basteln und diverse Informationsveranstaltungen zum Beispiel zu gesunder Ernährung angeboten. Gemeinsame Kaffeestunden und Unternehmungen runden das Angebot ab. Die Treffen fördern den Dialog untereinander und erhöhen die Kreativität und die Lebensfreude. Zudem bieten sie Abwechslung und Freude im Alltag und unterstützen dabei, auch im Alter fit, gesund und aktiv zu bleiben. Am Donnerstagnachmittag wurde der Seniorentreff auch offiziell eingeweiht und ist ab sofort an drei Tagen in der Woche, dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 16.30 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Informationen zu den Angeboten erhalten Interessierte unter www.johanniter.de/rv-brbnw oder telefonisch unter 03381/702474.