Freiheit beginnt in den eigenen vier Wänden

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Alles zu tun, das man möchte, keinen äußeren Zwängen zu folgen, zu leben und zu arbeiten, wo man will und reisen, wohin auch immer einem der Sinn steht – all das bedeutet Freiheit. Doch wie kann man Freiheit leben, wenn man keinen Rückzugsort findet? Einen Platz, an dem man die eigene Persönlichkeit ganz ungezwungen entfalten, sich wohlfühlen, sicher fühlen und Wurzeln schlagen kann? Genau vor dieser Frage stehen in Zeiten von Mietexplosionen und Wohnungsnot immer mehr Menschen - egal, ob sie in Berlin, Hamburg, Köln oder München zu Hause sind.

Auch die Mieter der „Bremer Höhe“ im Berliner Prenzlauer Berg sahen sich und ihre Existenz bedroht, als Ende 1999 der Verkauf ihrer Wohnungen an einen Hamburger Investor drohte. Spontan entschlossen sich kurz darauf 48 Bewohner und Unterstützer, eine gleichnamige Genossenschaft zu gründen, erwarben schon ein Jahr später mit dem Kauf von 21 Grundstücken und 49 Häusern gemeinsam große Teile der Wohnanlage, von denen viele binnen der nächsten drei Jahre saniert wurden. Das Ergebnis: 460 Wohnungen, 22 davon alten- und behindertengerecht, deren Mieter sich keine Sorgen über unbezahlbare Mieten machen müssen. Denn oberstes Gebot der Wohnungsbaugenosschenschaft „Bremer Höhe“ ist der langfristige Erhalt bezahlbarer Mieten, im Sinne eines wirtschaftlichen aber nicht profitorientierten Handelns.

Seither wächst die Genossenschaft, die heute rund 720 Mitglieder fasst, weiter, ist zum Vorbild und Anker für andere Berliner und Brandenburger Bewohnerprojekte geworden, die Hilfe beim Vorstand um Ulf Heitmann und Dr. Barbara König suchen und in ihr aufgehen. Dazu zählen u.a. das Georg-von-Rauch-Haus in Kreuzberg, Flächen für eine Wagenburg, ein einst besetztes Haus in Friedrichshain und das Dorf Hobrechtsfelde in der Gemeinde Panketal, das seit 2010 der Genossenschaft gehört, seither nach und nach saniert wird und den Bewohnern, die zu vier Fünftel Mitglied der „Bremer Höhe“ sind, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden garantiert.

Mit diesem vielfältigen Engagement, das sich in seiner Gesamtheit auf die Begriffe Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverantwortung summieren lässt, ist die Genossenschaft „Bremer Höhe“ nun zum Träger des Brandenburgischen Freiheitspreises geworden, der anlässlich des 850-jährigem Jubiläums des Dom zu Brandenburgs 2015 durch Schirmherr Frank-Walter Steinmeier ausgelobt wurde, 2016 an das Menschrechtszentrum Cottbus vergeben wurde und in diesem Jahr unter dem aus dem Grundgesetz entlehnten Motto „Eigentum verpflichtet – Freiheit und Verantwortung im wirtschaftlichen Handeln“ stand. Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte in seinem Grußwort bei der Vergabe am Donnerstag: „Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille, auch in der Wirtschaft. Unternehmerische Freiheit bringt Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung. Zugleich trägt die Wirtschaft Verantwortung, ihre Freiheit zum Wohle der Allgemeinheit zu nutzen. Die Wohnungsbaugenossenschaft ‚Bremer Höhe‘ beweist in diesem Sinne, dass verantwortungsvolles Wirtschaften auch in Zeiten von Globalisierung und Urbanisierung möglich ist.“ Weiterhin wies Domdechant und Juryvorsitzender Wolfgang Huber daraufhin, wie essentiell Wohnen heute dafür ist, das eigene Leben frei zu gestalten und Gebrauch von seinen Möglichkeiten machen zu können und betonte, dass eben auch die wirtschaftliche Freiheit, sich eigenen Wohnraum leisten zu können, ein Grundrecht sei, das viele Spekulanten und Investoren heute aufs Spiel setzen. Dabei ist „Freiheit ein Gut, dass sich vor allem durchs Teilen vermehrt“, wie Laudator Dr. Jakob Hein bei der Vergabe an Dr. Barbara König und Elf Heitmann anfügte. Sie wollen die 25.000 Euro, mit denen der Preis dotiert ist, nun nutzen, um die „Bremer Höhe“ als Gemeinschaftswerk weiter wachsen zu lassen und auch in Zukunft zum Dach neuer Projekte werden – sicherlich auch als Vorbild für andere von Wohnungsnot geplagten Menschen.