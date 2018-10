Traumatisierte Soldaten und Ponyidylle

Wolfgang Balzer

Paretz Leonhard Hollmann, Jahrgang 1988, drehte den vielbeachteten Imagefilm über Ketzin/Havel. Er lebt in Berlin und Paretz. Ab 2012 studierte er Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Seine im Oktober 2017 erschienene Abschlussarbeit, der neunzigminütige Dokumentarfilm „Stiller Kamerad“ über traumatisierte Soldaten und ihre Heilung, wurde größtenteils mit den Pferden auf dem Hof von Therapeutin Claudia Swierczek in Paretz gedreht und kürzlich als „Beste Dokumentation“ mit dem Nachwuchspreis des NDR, dem Eberhard-Fechner-Preis 2018, ausgezeichnet.

„Pferde sind der Spiegel der Seele“, mit diesem Spruch im Kopf reiste Leonhard Hollmann allein mit zwei Pferden durch die Mongolei. Auch nach sechs Wochen im Sattel habe sich ihm dieser Satz noch immer nicht erschlossen, erzählte er. „Wieder in Deutschland, lernte ich kurze Zeit später Claudia Swierczek kennen, die von ihrer Therapie mit Pferden für traumatisierte Soldaten erzählte. Mich faszinierte der Gedanke, dass gerade diese sensiblen Tiere den Soldaten helfen können, ihre Kriegstraumata zu verarbeiten“, schilderte er die Vorgeschichte seines preisgekrönten Films und war überzeugt, dass das ein gutes Thema für seine anstehende Abschlussarbeit an der Filmuniversität sei.

Dementsprechend folgt der Dokumentarfilm „Stiller Kamerad“ zwei im Auslandseinsatz traumatisierten Soldaten und einer Soldatin, denen die klassischen Therapieformen der Bundeswehr nicht helfen konnten. Sie litten unter Albträumen mit dem Wiedererleben der traumatischen Erlebnisse. „Sie können nicht mehr an Orten mit vielen Menschen sein, beispielsweise im Kino, hier fühlten sie sich unter Beobachtungsstress gesetzt. Die verschiedensten Geräusche, wie zu Silvester üblich, können für sie unerträglich werden. So hat jeder Soldat andere traumatische Erfahrungen gemacht“, erzählte Leonhard Hollmann.

Ponyidylle und traumatisierte Soldaten, wie passe das zusammen, habe er sich gefragt. Anderthalb Jahre begleitete er die Soldaten bei ihrer Therapie. So erzählt der Film einerseits über die Erfolge dieser Behandlung, andererseits aber auch viel über die Gedanken der Soldaten, beispielsweise zum Thema Schuld: Wer ist schuld, wenn jemand erschossen wird. Der Soldat macht als Angehöriger der Bundeswehr seinen Dienst. Die Komplexität der Schuldfrage wird deutlich: Der Soldat, die Bundeswehr, die Politik oder wir selbst, die wir die Politiker gewählt haben? So erzählt der Dokumentarfilm Gedanken, die die Soldaten, nun wieder zuhause, noch immer bewegen, die auch ihr Handeln infrage stellen, die sie belasten, mit denen sie nicht fertig werden, die sie am normalen Leben nur eingeschränkt teilnehmen lassen.

Das Pferd scannt sozusagen, was in uns vorgeht. Es bleibt friedlich stehen, wird zum Spiegel der Seele – eben der „Stille Kamerad“. Die Soldaten empfänden so eine Art beruhigende Kameradschaftlichkeit, erzählte der Dokumentarfilmer über sehr sensible Momente in seinem Film. So hilft Therapeutin Claudia Swierczek mit ihren Pferden, den Soldaten einen Weg zurück ins normale Leben zu finden. Die sensiblen Tiere spiegeln dem Menschen unmittelbar ihre Ängste und Unsicherheiten, helfen ihm, so einen Zugang zu ihrem inneren Seelenleben zu finden.

Auf sehr intime Weise begleitet der Film seine Protagonisten auf ihrem Weg der Heilung mit Hilfe dieser einzigartigen Therapieform. „Die beiden Soldaten und die Soldatin sind heute psychisch stabil, nehmen wieder mehr am Alltagsleben teil, haben Partner und insgesamt nur noch geringe Einschränkungen“, erzählte Leonhard Hollmann über die Erfolge dieser doch recht speziellen Therapie.

„Ein herausragender Dokumentarfilm, der die Zuschauer mit vielen neuen Erkenntnissen und unvergesslichen, berührenden Bildern konfrontiert“, begründete die Jury die Preisverleihung an den jungen Nachwuchsfilmer, den der Preis nach eigener Aussage motiviert, auch weiterhin Dokumentarfilme zu machen.