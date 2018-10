Gescheiterter Raubüberfall

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Kurz vor Ladenschluss betrat ein 21-Jähriger am Mittwochabend einen Supermarkt an der Hamburger Chaussee in Dallgow-Döberitz. Der Mann hatte ein Messer dabei und bedrohte damit eine 24-jährige Mitarbeiterin des Marktes und eine 37-jährige Kundin. Mit vorgehaltenem Messer forderte er die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf und versuchte auch selbst, die Kasse zu öffnen. Die Mitarbeiterin weigerte sich aber, die Kasse aufzumachen.

Der hinzukommende 31-jährige Schichtleiter forderte den Räuber lautstark auf den Markt zu verlassen. Der Räuber ging daraufhin mit auf ihn gerichtetem Messer auf ihn zu. Der Schichtleiter konnte eine Stichbewegung abwehren, wurde aber an der Hand verletzt. Der Räuber ergriff daraufhin die Flucht und entkam, obwohl der Marktmitarbeiter ihm zunächst folgte.

Die alarmierte Polizei leitete unverzüglich eine Nahbereichsfahndung ein und konnte den 21-Jährigen feststellen. Der Mann war alkoholisiert (Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille) und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Er räumte die Tat ein und sagte den Beamten auch, wo er die Tatwaffe nach dem Überfall abgelegt hatte. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen schweren Raubes.