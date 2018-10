Zaubern mit Physik

Silvia Passow

Berlin-Spandau Die kleine Kugel aus Knete berührt die Wasseroberfläche und taucht ein in die durchsichtige Wanne, die mittig auf dem Tisch steht. Julia, Angelina, Hindren, Marteusz und Zoe sind nicht sonderlich überrascht. Die Kugel schwimmt nicht. Die Frage lautet, kann Knete schwimmen? Als Kugel nicht, doch wie sieht es aus, wenn man sie platt walzt? Julia versucht es, die Knete taucht unbeirrt ins Wasser, Angelina bügelt die Knete förmlich unter Zuhilfenahme einer Wasserflasche, am Ergebnis ändert das nichts. Auch Hindren hat die Knete geplättet, er stellt die Ränder auf und ja, sie schwimmt - physikalisch: Auftrieb!

Peter Stenzel ist Projektleiter der „Zauberhaften Physik“, einer Initiative der Bürgerstiftung Berlin. Der 62-jährige Ingenieur für Maschinenbau arbeitet in Altersteilzeit, hat nebenbei einen Lehrauftrag, leitet ein Energie-Museum in Berlin und lebt seit 19 Jahren in Falkensee. Für die „Zauberhafte Physik“ hat er inzwischen zehn Teams am Start, neun davon arbeiten über mehrere Jahre an Berliner Grundschulen, ein weiteres gibt Schnupperstunden. 28 Schulen lassen sich den Unterricht regelmäßig durch Stenzel und seine Physik-Paten aufpeppen, 16 stehen auf der Warteliste. 80 ehrenamtliche Physik-Paten sind im physikalischen Zauberauftrag im Einsatz. „Bei weitem nicht genug“, sagt Stenzel. Denn die Zahl der interessierten Schulen wächst und der überzeugte Physik-Experte würde sie alle gern in das Programm aufnehmen.

Für die Doppelstunde an der Grundschule im Beerwinkel hat Stenzel nicht nur die gelben Experimentierkoffer dabei. Er wird unterstützt von seinem Co-Teamleiter Maurice Pfeiffer, Physikstudent an der FU Berlin. Zum Team gehören auch Diethard Müller, der früher in der Gebäude- und Energieversorgung tätig war, Wolfgang Berghahn, Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und der Diplom-Politologe Hinrich Ruthjen-Britzke, der besonders Mädchen für technische Berufe begeistern möchte. Er hat seinen Sohn, Jens Britzke, für das Projekt angeworben und mitgebracht. Vier bis fünf Kinder führen mit einem der Paten die Experimente durch – sechs Versuche insgesamt. Danach wird das Gesehene und Erlebte besprochen und der physikalische Effekt dahinter verständlich.

Eine Sardinendose mit Loch, vier Filmrollen, die Wanne Wasser, so leicht lässt sich Auftrieb erklären. Die perforierte Fischdose schwimmt nicht, taucht eilig ab. Mit den daran befestigten Filmrollen bleibt die Dose oben, wie Pontons halten die Rollen die Dose an der Wasseroberfläche. Wofür so etwas nützlich sein könnte, will Stendel wissen. Zur Bergung von Schiffswracks, geben die Kinder Auskunft und sinnieren umgehend, ob so nicht auch die Titanic gehoben werden könnte.

Sämtliche Paten arbeiten ehrenamtlich, das verwendete Material wird mit Spendengeldern finanziert. Die „zauberhafte Physik“ kann von den Grundschulen kostenfrei in den Physikunterricht integriert werden. Würde Stenzel mit der „Zauberhaften Physik“ auch Brandenburger Schüler/innen verzaubern wollen? Stenzel kann sich das vorstellen. Warum nicht auch Brandenburg, da gebe es schließlich keine Bürgerstiftung, sagt er. Noch charmanter fände er die Idee, eine Bürgerstiftung nach Berliner Vorbild in Brandenburg zu gründen.

Weitere Infos zur Bürgerstiftung Berlin auf www.buergerstiftung-berlin.de.