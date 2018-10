Martin Gutsch und Maxim Leo zu Gast

MOZ

Neuenhagen bei Berlin Wie für alle Gelegenheiten, Bedürfnisse, Befindlichkeiten gibt es auch einen (Ehren-)Tag der Bibliotheken in Deutschland – das ist alljährlich der 24. Oktober.

Zu diesem Anlass werden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, mit viel Engagement, tolleAktionen organisiert oder gar verdienstvolle Mitarbeiter im Bibliothekswesen geehrt – wie zum Beispiel mit der Karl-Preusker-Medaille.

Am Berliner Stadtrand wird von den Bibliotheken in Märkisch-Oderland von Hoppegarten bis ins Oderbruch Werbung für die öffentliche Bibliotheken betrieben: Deren Förderverein unter Vorsitz von Jana Reimann-Grohs hat am 19. Oktober eine „Lange Nacht der Bibliotheken“ in Märkisch-Oderland ins Leben gerufen. Dieser Abend vereint alle Bibliotheksnutzer gleich welchen Alters und bietet Ihnen die Möglichkeit, in verschiedenen Veranstaltungen bis 24 Uhr in diesem Jahr konkret die Anna-Ditzen-Bibliothek in Neuenhagen zu besuchen, oder dort einfach nur zu stöbern.

Es steht Sitzsack-Kino für Kids auf dem Programm, um 19 Uhr liest das BerlinerAutoren-Duo Jochen-Martin Gutsch & Maxim Leo aus ihrem neuen Buch „Es ist nur eine Phase, Hase“. Wer die Texte der mehrfach ausgezeichneten Journalisten kennt, weiß worauf er sich einlässt – es können Tränen fließen. Tränen des Glücks oder einfach nur weil wunderbar ironische Blicke auf uns Menschen geworfen werden und dies auf eine unglaublich lustige Art. In diesem Buch ist nun die Generation 50+ dran, darüber können die Autoren inzwischen ein authentisches Zeugnis abliefern. Sichtlich erschüttert, denn was weibliche und männliche Alterspubertiere jenseits der Ü50 treiben, hätten sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht!

Im Anschluß spielt das Berliner Trio SCHO. Endlich einmal in Neuenhagen werden die 3 Vollblutmusiker (Gennadij Desatnik, Valery Khoryshman & Alexander Franz) wie bei anderen Konzerten mit Charme und Spielfreude das Publikum zum Kochen bringen. Dabei darf auch getanzt werden, denn selten bleiben bei ihren Konzerten die Füße ruhig. Um 23 Uhr erwartet der neue Film mit Jella Haase und Matthias Schweighöfer (2018) Mitternachtsfilm die Nachtschwärmer.