Der Preis der Kunst

Marco Marschall

Joachimsthal Die Schorfheide-Stadt hat ihre Liebe zur Kunst entdeckt. Am Storchenkietz wird ein Werk entstehen und auch der Skulpturengarten hinter dem Rathaus soll wachsen. Ausgaben, die nicht unumstritten sind – trotzdem legt man auch andernorts Wert darauf, nicht als Banause zu gelten.

Die Arbeit des Berliner Künstlers Egidius Knops liegt etwas versteckt in einer hinteren Ecke des Skulpturengartens am Joachimsthaler Rathaus. Eine Säule mit einem Gesteinsbrocken, den ein Metallgeflecht umhüllt. Daneben ein gewaltiger Winkel, ebenfalls mannshoch, an dem, nach erstem Augenschein, mehrere lange Schnüre herabhängen. Darunter ein Feldstein, bei dem nicht ganz klar ist, ob er noch zum Werk gehört, und der Name des Ganzen: Golgatha. Mehr als 4000 Euro hat Joachimsthal dieses Jahr dafür ausgegeben. Laut Bürgermeister René Knaak-Reichstein ein günstiger Preis und etwas Bleibendes.

Bisher hätten die Ausstellungen vor Ort stets gewechselt. „Jedes Mal hat die Stadt mit Unterstützung von Sparkasse und Firmen zwischen 2500 bis 3000 Euro bezahlt, aber nichts Dauerhaftes gehabt“, erklärt Knaak-Reichstein. Knops Skulptur und ein Kanonier des Metallkünstlers Eckhard Herrmann, der im vergangenen Jahr gekauft wurde, bleiben permanent im Garten, der stetig wachsen soll. Neben wechselnden weiterhin Arbeiten des Freien Gymnasiums, soll eine Künstlerin aus England im nächsten Jahr Steinkunst dort ausstellen und auch wieder ein Werk dalassen.

Es ist nicht der einzige Ort der Stadt, an dem Kunst entsteht. Nachdem die geplante Hirsch-Skulptur auf dem Kreisverkehr nicht genehmigt wurde, wurde Eckhard Herrmann nun beauftragt, einen Leiterwagen für die Ecke am Storchenkietz zu fertigen, auf dem ein Storchenpaar die frisch geborenen Joachimsthaler benennt. Inklusive Pflasterarbeiten wird mit 15 000 Euro kalkuliert. Das Unterfangen ist auch im Stadtparlament nicht unumstritten. Trotzdem wurde geschlossen zugestimmt.

Trotz anstehender Sanierungsaufgaben an Straßen und Schule, möchten die Stadtverordneten offenbar nicht als Kunstbanausen gelten. Beim großen Bruder, der Gemeinde Schorfheide, wurde in den zurückliegenden Jahren schließlich auch nicht geknausert, wenn es um Skulpturen im öffentlichen Raum ging. Einen Extra-Haushaltsposten gebe es dafür nicht, teilt die Pressestelle dort mit. Außerdem seien viele der künstlerischen Arbeiten als Leihgaben über Einrichtungen oder Vereine zur Verfügung gestellt worden. So zum Beispiel mehrere Gemälde und Kupferstiche im Trauzimmer des Jagdschlosses Schorfheide in Groß Schönebeck als Leihgabe des Museumsvereins Schorfheide, die Metallskulptur „Der Flößer“ in der Finowfurter Flößergasse – finanziert über den Flößerverein –, die Skulptur „Große Liegende“ in der Hauptstraße und „Das Paar“ in der Kleinen Konzerthalle in Finowfurt – als Dauerleihgabe des Landkreises.

Darüber hinaus gebe es auch Kunstwerke, die Schorfheide aus eigener Tasche errichten ließ. Rund 15 000 Euro wurden 2012 für die Installation „Poetische Seezeichen“ des Künstlers Holger Barthel an der Uferpromenade in Altenhof bezahlt. Die Hirsch-Skulptur des Künstlers Peter Hecht auf dem Schlossgelände in Groß Schönebeck kostete 2014 rund 8500 Euro. Die Stele fürs Fontane-Denkmal in Altenhof schlug 2014 mit etwa 7000 Euro zu Buche.

Ein Händchen für echte Schnäppchen scheint die Stadt Eberswalde zu haben. Seit 2011 habe das dortige Kulturamt laut Pressestelle ungefähr 21 300 Euro für den Erwerb von Kunstwerken ausgegeben. Dazu gehören die Skulptur am Drachenkopf, die Ruferin, vier Werke im Bürgerbildungszentrum, der Adlerhorst am Museum und die kommende Flussgöttin auf dem Torplatz. Der Gesamtwert der Kunstwerke sei natürlich höher. Bei den Ausgaben handele es sich allein um das was die Stadt bezahlt. Hinzukämen die Ausgaben Dritter, wie es aus dem Rathaus heißt.

Am einfachsten fällt die Rechnung für Kunst im öffentlichen Raum im Amt Britz-Chorin-Oderberg aus. Seit 2011 sei dafür kein Geld ausgegeben worden, heißt es aus der Verwaltung in Britz.