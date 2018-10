Eine schnelle Lösung gibt es nicht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Besucher können unter bunten Blättern wandeln, in der Ruhe mitten in der Stadt, vorbei am Apollo-Tempel und langsam in Richtung Wallanlagen. Doch dann kommt der Bruch: Müll und Schmierereien zerstören teilweise des idyllische Bild des Neuruppiner Tempelgartens.

Besonders am Wochenende ist der Zustand im hinteren Bereich des Tempelgartens schlimm: Müll, zerbrochene Flaschen und Schmierereien fallen Spaziergängern dort schnell ins Auge. „Das ist ein Thema, dem wir uns widmen“, versichert Peter Neiß, der Vorsitzende des Tempelgartenvereins, auf RA-Nachfrage. Der Standort werde von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. Neiß ist schon froh, dass es bei Müll und einigen Schmierereien bleibt: „Es könnte schlimmer sein. Wir könnten ja auch mit Vandalismus kämpfen“, sagt der Neuruppiner.

Der Tempelgartenverein steht diesbezüglich in Kontakt mit der Stadt Neuruppin, erklärt dessen Vorsitzender. Angestellte der Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft (EAN) würden zweimal pro Woche auf dem Areal vorbeischauen und sauber machen. Auch am gestrigen Donnerstagvormittag war das der Fall. Doch wenn der Park an einem Freitagabend vermüllt wird, dauert dieser Zustand das gesamte Wochenende an. Gerade wenn vor Ort Führungen stattfinden, mache das keinen guten Eindruck.

„Aber eine griffige Lösung gibt es nicht“, so Peter Neiß.