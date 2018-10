Bauarbeiten an der Schulzenstraße

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin Jetzt geht es alles ganz schnell: Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) lässt seit Anfang dieser Woche das Haus in der Schulzenstraße 8 abreißen. Vor allem seit Mittwoch geht es nun voran, nachdem der Verkehr an dem Areal schon seit Längerem eingeschränkt ist: Stück für Stück verschwindet das Gebäude. Um des Staubs Herr zu werden, wird Wasser eingesetzt.

Bis Ende Oktober gilt die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung. Bis dahin muss das baufällig Gebäude also verschwunden sein. Wie genau das neue Wohnhaus aussehen wird, das die NWG dort errichten möchte, steht noch nicht genau fest. Dazu wird es im Vorfeld eine Art Gestaltungswettbewerb geben. Mit dem ursprünglichen Haus wird nun auch einer der Schandflecken in der Neuruppiner Altstadt abgerissen. Obwohl zumindest von historischem Wert, war das Gebäude im Laufe der Jahre in einen sehr schlechten Zustand geraten. Der Putz war abgebröckelt und auf die Straße gestürzt, weswegen es gesichert werden musste.(jvo)