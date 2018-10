Wieder Flammen in der Lieberoser Heide

dpa

Spreewaldheide (dpa) Die Feuerwehr kämpft erneut in der Lieberoser Heide gegen einen Brand. Am Freitagmittag gab es Glutnester und offene Flammen auf einer rund zwei Hektar großen Fläche des ehemaligen Truppenübungsplatzes, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte.

Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen; es brennt nahe der Gemeinde Spreewaldheide im Landkreis Dahme-Spreewald. Am Freitag sei ein Hubschrauber angefordert worden, um Aufnahmen aus der Luft für die Einsatzkräfte zu machen und die Lage zu erkunden, hieß es.

In der Lieberoser Heide hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder gebrannt. Zum Teil waren Flächen von bis zu 200 Hektar betroffen. Für die Feuerwehr sind Brände in der Lieberoser Heide deshalb problematisch, weil im Boden noch Munition liegen könnte. Deshalb können viele Flächen nicht betreten und kann nur aus der Luft gelöscht werden.