Gästeboom dank Mega-Sommer

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Der warme Sommer hat sich bei Lindows Touristikern positiv bemerkbar gemacht. Damit die Stadt in Zukunft auch Staatlich anerkannter Erholungsort bleibt und für jeden Gast Kurtaxe kassieren kann, fordert das Land ein Entwicklungskonzept. Der Tourismusausschuss ist dafür, dass ein solches erstellt wird.

Petra Steffen und Yvonne Krüger hatten in diesem Sommer viel zu tun. Bis Ende September schauten fast 4 900 Besucher am Arbeitsplatz der beiden Frauen in der Lindower Tourist-Information vorbei. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2017 waren es etwas mehr als 4 400. Es sieht ganz danach aus, dass die Beherbergungsbetriebe ebenfalls eine spürbare Steigerung der Gästezahlen zu verzeichnen haben. Im Vorjahr gab es 21 213 Ankünfte und 153 355 Übernachtungen. Laut Daten des statistischen Landesamts wurden allein von Januar bis Juli weit mehr als die Hälfte an Gästen und Übernachtungen registriert: 11 782 beziehungsweise 90 205. „Es war ein bombastischer Sommer“, kommentiert Steffen die Saison.