West-Nil-Virus bei Pferd nachgewiesen

Potsdam (MOZ) Bei einem Pferd mit zentralnervösen Ausfallerscheinungen aus einem Pferdebestand im Landkreis Elbe-Elster wurde durch das Nationale Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Institutes das West-Nil-Virus nachgewiesen. Das wurde am Freitagnachmittag aus der Pressestelle des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz mitgeteilt.

Die übrigen Pferde des betroffenen Bestandes wurden durch das zuständige Veterinäramt klinisch untersucht, hieß es. Dabei seien keine Symptome einer Infektion mit dem West-Nil-Virus festgestellt worden. Darüber hinaus konnte in den entnommenen Proben durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg in keinem Fall eine Infektion mit dem West-Nil-Virus nachgewiesen werden, heißt es in der Mitteilung. Insofern handele es sich bei dem Virusnachweis bei dem erkrankten Pferd bisher um einen Einzelfall.

Um Erkenntnisse zur möglichen Infektionsquelle zu gewinnen, werde in einem Stechmücken-Monitoring in der Umgebung der Pferdehaltung untersucht, ob blutsaugende Stechmücken das Virus in sich tragen. Darüber hinaus seien auch tot aufgefundene Wildvögel in die Untersuchung einbezogen worden.

Pferde können durch virustragende blutsaugende Stechmücken infiziert werden. Dabei gilt das Pferd als sogenannter Fehlwirt. Das Virus vermehrt sich nicht in dem Maße in infizierten Pferden, dass es zur weiteren Infektion von blutsaugenden Stechmücken ausreicht. Von mit dem West-Nil-Virus infizierten und erkrankten Pferden gehe daher keine Infektionsgefahr aus. Impfstoffe gegen West-Nil-Virus stehen für Pferde zur Verfügung, hieß es weiter in der Mitteilung aus dem Ministerium.

Weiterführende Informationen zum West-Nil-Virus finden sich auf der Homepage des Friedrich-Loeffler-Institutes unter https://www.fli.de/.