Gegen die Gier nach Profit

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als das Menschenrechtszentrum Cottbus vor zwei Jahren den ersten Brandenburger Freiheitspreis bekam, dürfte sich kaum jemand über die Auswahl des Gewinners gewundert haben. Betreibt der Verein doch seit einigen Jahren eine Gedenkstätte im ehemaligen Zuchthaus der Stadt, in dem zu DDR-Zeiten viele politische Häftlinge unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen einsaßen. Die erste Auszeichnung ging also passenderweise an eine Einrichtung, die noch vor wenigen Jahrzehnten so rein gar nichts mit Freiheit zu tun hatte.

Dass ausgerechnet eine Wohnungsbaugenossenschaft den zweiten Freiheitspreis bekommt, lässt hingegen erst mal aufhorchen. Und doch liegt es nahe: Denn persönliche Freiheit findet vor allem in den eigenen vier Wänden statt. Aber gute und bezahlbare Wohnungen sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wo Unternehmen Profit als oberstes Gebot sehen, bleiben viele Mieter auf der Strecke – erst recht, wenn sie auf behinderten- oder altersgerechten Wohnraum angewiesen sind.