Schaffen die das?

Berlin (MOZ) Wir schaffen das nicht. Also jetzt noch nicht. So ungefähr klingt, was Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum Stand der hochumstrittenen Wahlrechtsreform mitgeteilt hat. Zugegeben, das Thema ist sperrig. Es geht um Wahlkreise, um Parteienproporz, um Überhang- und Ausgleichsmandate. Es geht zugleich aber um Fragen, die derzeit den Puls des ganzen Landes hochtreiben: Ist Politik noch reformfähig?

Berührt sind ganz praktische Probleme: Der Bundestag hat längst über hundert Abgeordnete mehr als die eigentlich vorgesehenen 598. Und all die Parlamentarier brauchen Sitze im Plenum und Büros in Reichstagsnähe, sie brauchen gute Mitarbeiter und schnelle Computer. Das kostet – von hundert Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr ist die Rede.

Berührt sind handfeste Interessen der Fraktionen. Je nach Lösungsmodell sehen entweder große oder kleine Parteien Mandate in Gefahr. Die Parlamentarier müssen quasi ihre eigenen Arbeitsplätze auflösen. Das fällt natürlich schwer.

Schäubles Hinweis auf die übernächste Wahlperiode soll daher vielleicht eine Brücke bilden: Jetzt entscheiden, erst später wirken lassen. Das könnte den Selbstabschaffungsschmerz lindern.