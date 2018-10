Vierfacher Schutz mit einem Piks

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwar mutet das Wetter derzeit noch sommerlich an, doch der Herbst steht bereits in den Startlöchern und mit ihm die Grippe-Saison. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich über die Grippeschutzimpfung Gedanken zu machen, rät der Frankfurter Amtsarzt Oliver Fahron.

„Man weiß nie, wann die Grippewelle anrollt“, sagt der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes. Auch wenn die Influenza sich nicht an den Kalender halte, sei der richtige Zeitpunkt für die Schutzimpfung von Oktober bis November. Für diese Monate wird die Grippeimpfung auch vom Robert-Koch-Institut empfohlen. Dessen Ständige Impfkommission (Stiko) veröffentlicht auch, welcher Impfstoff aktuell gemäß der Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammengestellt wird, um einen möglichst wirksamen Schutz des körpereigenen Immunsystems gegen die am häufigsten auftretenden Influenza-Stämme zu erzeugen.

Oliver Fahron weist darauf hin, dass die Stiko in diesem Jahr erstmals einen Vierfach-Impfstoff empfohlen hat. „Dieser wirkt gegen ein größeres Erregerspektrum, die beiden häufigsten Viren-Typen A und B mit jeweils zwei Untergruppen.“ Er müsse von allen gesetzliche Krankenkassen bezahlt werden. Bislang war der günstigere – und nach der heftigen Grippewelle der vergangenen Saison umstrittene – Dreifach-Impfstoff Standard für Kassenpatienten. Beraten lassen kann man sich in allen Hausarztpraxen, die auch die Impfung vornehmen.

„Vor allem chronisch Kranke, ältere Menschen, Kindergarten- und Schulkinder, Schwangere ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft sowie all jene, die viel Kontakt zu anderen Personen haben, sollten sich impfen lassen“, lautet die Empfehlung des Amtsarztes. Ein akuter Schnupfen stehe der Impfung nicht entgegen, lediglich nach einem schweren Infekt, sollte man dem Körper zwei Wochen Karenz gönnen.

Neben der Impfung kann man auch mit einfachen Maßnahmen einer Infektion vorbeugen. Dazu zählt vor allem das gründliche Händewaschen mit Wasser und Seife. Allerdings sind 20 bis 30 Sekunden nötig, um alle Erreger abzuwaschen. Auf den Händedruck sollte man in der Grippe-Saison verzichten und sich jeden Besuch von Massenveranstaltungen gut überlegen, rät Oliver Fahron.

Die Grippewelle der vergangenen Saison sei auch in Frankfurt spürbar gewesen. So wurden von Jahresbeginn bis zur ersten Oktoberwoche 500 Fälle gezählt. Üblich seien zu diesem Zeitpunkt 150 bis 200 Fälle, so der Amtsarzt. Wobei die meisten Meldungen aufgrund klinischer Zeichen, das sind erkennbare Symptome oder Beschwerden, im Gesundheitsamt eingingen und nur wenige nach Laborbestätigung.