Widerstand im Kuratorium

Oliver Schwers

Kerkow (MOZ) Angermünde. Die Wiedereinsetzung von Martin Flade als Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin hat für einen Eklat im Kuratorium gesorgt. Die Mehrheit des Gremiums sieht die Zusammenarbeit äußerst kritisch. Einige Mitglieder werden ab sofort ihre Tätigkeit ruhen lassen.

Größer kann der Scherbenhaufen nicht sein: Nach fast drei Jahren hat sich der Ende 2015 abgesetzte Martin Flade als Chef in die Reservatsleitung zurückgeklagt und sieht sich dafür nun vor einer geschlossenen Front der Ablehnung. Das Kuratorium, bestehend aus Vertretern der Region, aus Bürgermeistern, Amtsdirektoren, Land- und Waldnutzern sowie Behördenvertretern will ihn nicht. Auf der Krisensitzung im Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle kocht das Fass über. Aus Ärger über „die Rückkehr zu vorherigen Verhältnissen“ lässt Jörg Matthes, Amtsdirektor des Amtes Britz-Chorin-Oberberg mit sofortiger Wirkung seine Mitarbeit im Kuratorium ruhen. Er werde sich jetzt mit seinen Gemeinden abstimmen und Kriterien festlegen, unter denen eine Weiterarbeit möglich sei.

Ihm schließt sich Uwe Schoknecht, Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide, an. „Nach außen ist die Wirkung verheerend. Flade vertrete die „Rolle des Verhinderers“. Mehrfach habe er das Vertrauen aus der Region zerstört. Man brauche keine Hardliner. Die jetzige Leiterin Ulrike Garbe habe dagegen gezeigt, dass ein Neuanfang möglich sei. Schoknecht erwägt einen Rücktritt aus dem Kuratorium.

Offenbar hat die Zusammenarbeit unter Martin Flade noch schlechter funktioniert als gedacht. Ein Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erinnert an fehlende Transparenz. Man habe den Eindruck, dass der Posten des Reservatsleiters vererbbar sei. Der Bauernverband lässt sein Mandat ab sofort ebenfalls ruhen. Der ständige Wechsel der Chefs habe niemandem gut getan, so die Kritik in Richtung Landesumweltamt.

Dessen Präsident Dirk Ilgenstein zeigt offen sein Bedauern über den Ausgang des jahrelangen Rechtsstreits vor den Arbeitsgerichten. Man habe Flade Angebote gemacht, doch der wollte unbedingt wieder in seine alte Funktion. Jetzt dringen die alten Querelen wieder hoch. Es geht um den Spagat zwischen widerstreitenden Interessen, zwischen Naturschutz und Landnutzung, zwischen Artenschutz und den hier lebenden Menschen. Es geht um Bäume, die nicht abgesägt werden dürfen, um Düngemittel, um Öko-Landbau, um das Weltnaturerbe Grumsin, um gesperrte Wege. Das Reservat hat den öffentlichen Auftrag, einen Ausgleich zwischen allen Seiten zu schaffen. Doch Martin Flade gilt als strikter Naturschützer ohne Kompromisse.

Kuratoriumsvertreter kritisieren in offener Debatte seine persönliche Haltung. Man habe den Eindruck, dass man ihn nicht erreichen kann, so der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer. „Wir müssen uns aber jetzt Gedanken machen, die Situation zu beherrschen“, spricht Karsten Stornowski, Beigeordneter der Kreisverwaltung Uckermark, gegen das Einstellen der Kuratoriumsarbeit. Sein Vorschlag: Der Vorstand müsse schnellstmöglich Kriterien für eine weitere Zusammenarbeit festlegen. Unterstützung erhält Stornowski von der Tourismus Marketing Uckermark Gmbh, vom Kulturlandschaftsverein und vom Landesbetrieb Forst. Sie alle sehen zwar die Rückkehr des Reservatsleiters skeptisch, doch habe man Verantwortung für das Reservat.

Zum Abschluss der aufwühlenden Kuratoriumssitzung erklingt starker Beifall. Mit Umarmungen wird Ulrike Garbe verabschiedet.